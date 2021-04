¿Todavía no sabes cuando ver la Superluna rosa?: todo lo que necesitas saber sobre la luna más grande del año

Ha llegado una de las noches del año que los amantes de la luna y de la astrología más esperan: la Superluna rosa. Este acontecimiento tan especial tiene tres fechas importantes en el calendario de este año, pero la más potente será la luna que se podrá ver desde la noche del lunes 26 de abril hasta su caída en la madrugada del martes 27.

Serán tres las fechas de este 2021 para poder ver este fenómeno lunar, que toman el nombre de Superluna por coincidir en su fase de plenilunio (luna llena) con el perigeo, que es el momento en el que la luna está en su punto más cercano con la Tierra.



Las 05:31 su hora de mayor esplendor

Cuando este satélite alcanza este momento se puede observar con mucho más brillo y tamaño de lo que se puede apreciar normalmente, por lo que es un acontecimiento perfecto para ir a disfrutar a las afueras de la ciudad o desde los puntos donde se pueda apreciar en pleno esplendor el cielo nocturno. Si vives en un entorno rural seguramente puedas verlo desde tu misma ventana. El cielo de Teherán, en Irán, ya ha comenzado a acoger este espectáculo.

La Luna llena se percibirá un 14 % más grande y un 30 % más brillante que cuando se encuentra en el punto más alejado del planeta https://t.co/uzjsxnOsVl — RT en Español (@ActualidadRT) April 26, 2021

En España, el momento de mayor esplendor para disfrutar de este fenómeno será a las 05:31 horas de la madruga del martes 27 de abril, hora peninsular, según ha informado el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), aunque se podrá observar desde su salida sobre las 20:00 horas de la tarde del lunes.

El origen del nombre

Otro de los nombres por los que se conoce este acontecimiento es por 'Luna de huevo' o 'Luna rosa'. Según explica la NASA, este nombre no guarda sentido con el color que toma la luna, sino que lo acuñaron las antiguas tribus americanas porque este fenómeno marcaba los inicios de la primavera, y más concretamente, de la aparición del musgo rosado o Phlox.

Pero realmente este término de Superluna se debe a Richard Nolle, un astrólogo que comenzó a denominarla así de manera coloquial, ya que en términos científicos recoge su nombre por el mismo fenómeno que la provoca, 'Luna en perigeo'. Nolle explicó que esta era una buena forma de referirse a ella porque al entrar en perigeo la cercanía con la Tierra era un 90% superior a lo que lo hace normalmente.

Las fechas de las siguientes Superlunas

Además, las otras dos Superlunas que se sucederán este año serán en los siguientes meses. La conocida como 'Superluna de las flores' será dentro de un mes, el 26 de mayo, y la 'Superluna de fresa' cerrará la primavera y dará paso al verano en la noche del 24 de junio.

No obstante, no hay que olvidar que la que acontecerá esta semana será la luna más grande las tres, que llegará a verse hasta un 14% más grande de lo que se puede ver la luna habitualmente. No te pierdas este fenómeno lunar para el que no hace falta un telescopio, es posible que puedas disfrutarlo desde la ventana de tu casa si con suerte logras alcanzar la vista al cielo.