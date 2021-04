"Las preguntas las hago yo": la tajante respuesta de Mónica López a Rocío Monasterio que arrasa en redes

La candidata de Vox a las elecciones a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha comparecido nuevamente frente a los medios de comunicación tras el polémico debate celebrado el pasado viernes en la Cadena SER. Un debate que acabó con el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, abandonando el estudio pocos minutos después de comenzar después de que la política del partido de ultraderecha pusiera en duda los ataques recibidos por político de Podemos el pasado jueves.

En esta ocasión, Monasterio se ha sentado frente a las cámaras de La hora de la 1 para hablar, entre otras cosas, sobre lo sucedido durante dicho debate. Nada más comenzar la entrevista, la presentadora Mónica López le ha recordado a la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid que no se retractó de las declaraciones en las que aseguraba no creerse el hecho de que Pablo Iglesias recibiera una carta con cuatro balas en su interior.

Rocío Monasterio carga contra TVE: "Lo ha tenido aquí sentado hace dos días"

Lejos de retractarse, la de Vox ha reiterado que Pablo Iglesias tampoco condenó las agresiones sufridas por el partido de ultraderecha hace apenas unas semanas durante el mitin de Vallecas. En ese momento, la presentadora ha argumentado que son casos bastante distintos: "¿No cree que son cosas separadas, que una cosa es condenar una amenaza de muerte y no poner en duda su veracidad y otra que usted exija que se condene una agresión?".

Rocío Monasterio (Vox), a Mónica López: "Ha tenido a Pablo Iglesias sentado aquí hace dos días, ¿le ha pedido que condenara las agresiones de Vallecas? ¿Por qué a Pablo Iglesias nadie le ha preguntado por qué no ha condenado las agresiones de Vallecas" #LaHoraMonasterio pic.twitter.com/w5cJWgkNSh — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 26, 2021

En vez de responder a la pregunta de la presentadora, Monasterio ha contratado con una nueva pregunta: "Usted ha tenido aquí a Iglesias, ¿le ha pedido que condene las agresiones en Vallecas?". Mónica López le ha recordado que el candidato de Podemos no fue al programa el día después de las agresiones de Vallecas, por lo que no le preguntó por el suceso. Sin embargo, la de Vox le ha dicho que Iglesias acudió al programa hace apenas dos días y que no le preguntó por los hechos: "Lo ha tenido aquí sentado hace dos días, ¿le ha pedido que condene las agresiones de Vallecas?".

"¿ Por qué nadie le pregunta a Pablo Iglesias por qué no condena las agresiones de Vallecas?"

Mientras Rocío Monasterio no paraba de hacerle preguntas relacionadas con las agresiones en Vallecas, la periodista le ha respondido que a todos los políticos que han pasado por el programa se les han hecho unas preguntas u otras basándose en criterios periodísticos. A pesar de ello, la de Vox ha continuado haciendo una vez más la misma pregunta: "¿Por qué nadie le pregunta a Pablo Iglesias por qué no condena las agresiones de Vallecas?".

Ante la imposibilidad de seguir adelante con la entrevista, la presentadora le ha recordado que es ella quien hace las preguntas: "Las preguntas las hago yo, señora Monasterio". Una respuesta mediante la que ha zanjado una conversación que terminaba con la candidata de Vox asegurando que la sociedad tenía que reflexionar sobre lo que estaba pasando.