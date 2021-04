"Esta es su estrategia: amenazar con algo peor": Wyoming, sobre la propuesta de Díaz Ayuso a la izquierda

Los sondeos publicados durante estos últimos días apuntan a que Isabel Díaz Ayuso ganará las elecciones a la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Sin embargo, no contaría con los apoyos suficientes como para obtener la mayoría absoluta, por lo que tendría que pactar con otras fuerzas para poder ponerse al frente del gobierno autonómico. Dado que las encuestas determinan que Ciudadanos no alcanzará el corte electoral del 5%, Vox se convierte en su única opción viable para constituir un gobierno.

Una opción que la izquierda trata de evitar a toda costa. Entre ellos el candidato del PSOE a la presidencia, Ángel Gabilondo, quien insistía a través de las redes sociales en la necesidad de establecer un cordón sanitario a Vox para evitar que llegue al poder: "Todos los demócratas debemos condenar específicamente las amenazas. Tenemos que hacer un cordón sanitario a Vox para evitar que llegue en las instituciones. Estamos en una encrucijada muy peligrosa".

Del cordón sanitario a la propuesta de Ayuso

Pero no todas las formaciones están de acuerdo con esta propuesta. Mientras que el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, aseguraba en una entrevista para la Cadena SER que no es partidario de aplicar este cordón sanitario por ser "poco democrático", Isabel Díaz Ayuso hacía lo propio alegando que hay que hablar con todos los partidos: "Si hay partidos que no nos gustan, hay que debatir con ellos para que obtengan los mínimos votos; es lo que me pasa a mí con Podemos".

Sin embargo, la candidata del Partido Popular a las elecciones autonómicas de Madrid tiene una propuesta para el PSOE que ayudaría a alejar a Vox del gobierno: "Si tanto quieren que no salga Vox, que me voten a mí". Una propuesta que ha dejado patidifuso al Gran Wyoming en El Intermedio, quien no ha dado crédito ante las últimas declaraciones de la política madrileña: "Qué idea tan buena, ¿no? Si no fuera tan mayor habría que adoptarla".

"Así es la estrategia de la presidenta, amenazar con algo aún peor"

A continuación, el presentador ha ironizado sobre el hecho de que, si el PSOE y el resto de partidos de izquierdas no quieren a Vox en el gobierno, tan solo tendrían que votar a Díaz Ayuso: "Así es la estrategia de la presidenta, amenazar con algo aún peor. Si no quieres votar a Rocío Monasterio, vótame a mí. Si tampoco me quieres a mí, pues entonces vota a Voldemort y, si todavía no te cuadra, no votes el próximo 4 de mayo y ve directamente a Génova a aplaudirme".

Unas declaraciones que llegan apenas unas horas después de decir que, a pesar de que quería ser neutral, no iba a ser equidistante: "Este próximo 4 de mayo, votad en conciencia. Como soy neutral, no os diré a quién votar, pero como no soy equidistante, os pediré que no votéis a quien siembre el odio".