El futuro de Lionel Messi es protagonista del reportaje que avanza la televisión catalana TV3 con voces autorizadas que han compartido vestuario con el futbolista argentino. Xavi Hernández o Pep Guardiola son algunos de ellos, y es precisamente el primero quien en el avance publicado se muestra más crítico con la gestión en el FC Barcelona. En el punto de mira, las políticas que derivaron en el descontento del '10' que tan cerca estuvo de acabar en ruptura el pasado verano, con el polémico burofax mediante.



"Me da pena que no hayamos aprovechado suficientemente a Leo Messi en los últimos años", admite Xavi, con la mala sensación de no haber podido prolongar en los últimos cursos el dominio azulgrana en títulos escudado en el seis veces ganador del Balón de Oro. "Muchas veces me ha dado la sensación de que Leo no ha sido feliz en el campo y me da pena como culé que no lo hayamos aprovechado suficientemente, teniendo el mejor jugador del mundo y de la historia", prosigue desde Qatar.

En este sentido, el exfutbolista se cuestiona sobre las decisiones en Can Barça que no favorecieron el mejor entorno alrededor de su estrella en el campo. "Con un Leo feliz, tienes muchos más números de ganar títulos", afirma.

A Xavi, además, esta circunstancia le duele especialmente por haber sucedido en el equipo de sus amores. "Que no se haya sentido feliz en lo que yo considero el club de mi vida me pone triste. Muy malamente se han tenido que hacer las cosas para que Messi no se haya sentido feliz", cierra el ahora entrenador en esta pequeña píldora que ha ofrecido la televisión pública de Cataluña.