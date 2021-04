"Aplaude con tu voto": la campaña de sanitarios madrileños que busca llevar los aplausos de las 8 al 4-M

A pocos días de las elecciones madrileñas del 4-M, un grupo de sanitarios madrileños ha recuperado el espíritu de los aplausos de las 8, cuando los balcones de toda España se llenaban de gente rindiendo tributo al trabajo de los profesionales de la sanidad, para pedir que el próximo martes ese agradecimiento se traduzca en un apoyo a la sanidad pública en las urnas.

El vídeo, en el que participan —a título individual— una veintena de profesionales, entre médicos, enfermeros, psicólogos y celadores, no piden el voto para ningún partido en concreto. Solo animan a participar en las elecciones y a usar el voto para defender la sanidad pública.

Texto íntegro del manifiesto

Si algo hemos aprendido este último año, con la pandemia que hemos vivido, es que la Sanidad pública y sus profesionales son imprescindibles por su calidad, formación y dedicación.

Necesitamos que en los centros de salud haya recursos suficientes para dar la atención que se merecen nuestros pacientes, necesitamos rastreadores y vacunas para contener la pandemia.

Necesitamos hospitales donde poder ingresar con dignidad cuando estamos enfermos, y unidades de cuidados intensivos para cuando las cosas se ponen más difíciles.

Necesitamos profesionales que cuiden a nuestros enfermos y a sus familias, que nos cuiden, que no permitan que nadie se quede atrás.

La primera ola de la pandemia fue un momento durísimo. A ninguno se nos olvidará el sufrimiento de tantas personas, el miedo y el esfuerzo de todos nuestros compañeros, la soledad de las personas ingresadas, las calles vacías, los hospitales llenos, en silencio.

Pero, además de toda esa experiencia tan difícil, también vivimos algo muy bonito: los aplausos de las ocho. Aquellos aplausos eran una celebración colectiva que quería ahuyentar al miedo, sintiéndonos juntos ante la adversidad.

Los aplausos nos ayudaban a reforzar una esperanza tan frágil como necesaria.

Para los sanitarios era un momento muy emocionante. Desde los balcones nos llegaba un mensaje claro: “Estamos con vosotros, tenéis nuestro apoyo”. Y de una forma misteriosa sentíamos que con esos aplausos merecía la pena resistir y volver a ponerse en pie.

Aún hoy, que seguimos peleando contra esta misma enfermedad, en ocasiones cerramos los ojos y volvemos a escuchar vuestros aplausos. GRACIAS.

El próximo 4 de mayo tenemos la oportunidad de volver a juntarnos para aplaudir a la Sanidad Pública, para que todos sepan lo importante que es defender la Sanidad Pública, para apoyar a todos los que nos cuidan y para renovar la esperanza en un futuro mejor.

Esta vez no será en los balcones, sino en las urnas. Esta vez no será con nuestros aplausos, sino con nuestros votos, y será tan importante como lo fue entonces. Si salíais a aplaudir entonces, el próximo 4 de mayo no os quedéis en casa y salid a votar.