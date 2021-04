Las redes recuperan la anécdota más famosa del 'Risitas': el vídeo que le convirtió en un meme a nivel mundial

Juan Joya Borja, popularmente conocido como El Risitas en el mundo de la televisión, ha fallecido este miércoles a los 65 años de edad. Según han explicado desde la residencia de la Hermandad de la Santa Caridad, donde residía desde hacía ya varios meses tras haber sufrido la amputación de una pierna como consecuencia de una enfermedad, el humorista ha fallecido en el hospital Virgen del Rocío tras una recaída en su estado de salud.

Una noticia que, sin duda alguna, ha conmocionado a millones de personas en todo el mundo. Y es que, además de ser famoso en España por sus entrevistas con Jesús Quintero en el programa El Vagamundo, El Risitas se hizo conocido a nivel global gracias a una serie de memes que se han popularizado durante estos últimos años en la red. Desde Francia hasta Finlandia, desde Bélgica a Brasil. Todo ello como consecuencia de una sonrisa que quedará impregnada para siempre en el imaginario colectivo de la sociedad.

"¿Cuál es el trabajo más duro que has tenido que llevar a cabo": El Risitas narra la historia de las paelleras

Varios minutos después de confirmarse la muerte del humorista, las redes se llenaban de algunos de los mejores momentos del Risitas. Entre ellos su anécdota con las paelleras en uno de los restaurantes en los que trabajó, una de las historias más populares del humorista. Después de que Jesús Quintero le preguntara sobre el trabajo más duro que tuvo que llevar a cabo a lo largo de su trayectoria laboral, El Risitas recordaba su etapa como pinche de cocina en un restaurante situado junto a la playa.

Juan Joya Borja explicaba frente a las cámaras que, por aquel entonces, se pasaba todo el día limpiando y fregando a destajo. Sin embargo, su etapa como pinche de cocina no duró demasiado como consecuencia de un problema con una serie de paelleras que nunca olvidaría: "El primer día que me presenté al cocinero me pidió que le ayudara a fregar porque el restaurante abría al día siguiente y tenían que tener todo preparado para la gran apertura".

El pinche de cocina perdió prácticamente todas las paelleras

En esta entrevista, El Risitas recuerda que empezaron a limpiar a las 11 de la mañana y que no fue hasta las dos de la madrugada cuando se volvieron a casa. Antes de volver, el cocinero le pidió a Juan Joya que cogiera las 20 paelleras que había en el interior del restaurante y que las amarrara en la playa para que el agua salada las limpiara y desinfectara. Sin embargo, el humorista no tuvo en cuenta que la marea podía subir, por lo que amarrar las paelleras con un palo no resultó ser la mejor de las ideas.

A la mañana siguiente, El Risitas fue a la playa en busca de las paelleras y tan solo encontró una. La marea había subido y se había llevado todas menos una que quedó encallada entre dos grandes rocas. De esta manera, el restaurante se quedaba sin las paelleras para cocinar el día de su inauguración y El Risitas sin trabajo. Una historia que, con el paso de los años se ha ido haciendo más y más conocida. Tanto es así que, a día de hoy, El Risitas es considerado un icono global. No solo por las historias que contaba, sino por una risa que contagió a todo el mundo y que se hizo viral en redes sociales.