Charla de entretiempo de Xavi 🗣"Pasas, repites pase, si no se puede progresar se cambia, no hay problema. Esperemos el momento. Es simple."



Me recuerda mucho a Pep. No puedo esperar para verlo entrenar al Barça. 🔵🔴 pic.twitter.com/zFVgEWHxQD