¿Qué fue de Coyote Dax? Desde las razones de un silencio impuesto hasta sus nuevos proyectos musicales

Dax de la Rosa quiere reencontrarse a sí mismo. Después de terminar su contrato de larga duración con su última discográfica, el famoso cantante de country afirma sentirse liberado y dispuesto a dar mucha guerra. De hecho, y tras años y años negándose a inmiscuirse en el mundo de las redes sociales, finalmente se ha metido en cada una de ellas con el objetivo de promocionar sus nuevos proyectos. Y es que, después de años silenciado por su discográfica, el artista reconoce que está trabajando en un nuevo proyecto.

En una entrevista en el canal de Twitch de la Cadena SER, Coyote Dax asegura que se ha alejado del ámbito musical durante estos últimos años por varios factores. Por una parte la muerte de su madre, algo que reconoce que le hizo separarse un poco de la música y, por la otra, un contrato discográfico que tenía atado de pies y manos: "Hasta que no pasara ese tiempo de caducidad no podía volver salir a la palestra". Por suerte, este contrato llegó a su fin y Coyote puede dedicarse nuevamente a lo que le gusta: "Estoy liberado y feliz porque era un obstáculo para su carrera. Si yo me arriesgaba a sacar algo, me podía meter en un lío".

Coyote Dax comparte por primera vez un fragmento de su próxima canción

Un nuevo proyecto que empieza a rodar en exclusiva en el canal de Twitch de Cadena SER, donde Dax cantado por primera vez un fragmento de Mi amiga ella es, su nueva canción. Y es que, a pesar de que haya estado alejado de la música durante varios años, el artista asegura que sigue entrenando la voz a diario con el objetivo de volver a dar conciertos próximamente. Por lo tanto, y después de varios años silenciado, el artista vuelve a la música con el objetivo de reencontrarse con sus seguidores y seguidoras.

El objetivo principal del artista en esta nueva etapa pasa por volver a recuperar sensaciones sobre el escenario y demostrar al mundo que no es un artista One Hit Wonder. Y es que, a pesar de que haya publicado varios discos al mercado, el artista mexicano sigue siendo mundialmente conocido por su tema No rompas más. Una canción que, a pesar de haberla escuchado hasta la saciedad, sigue teniéndole mucho cariño. Tanto es así que el año pasado, dos décadas después de su lanzamiento, publicó una versión actualizada de su famoso tema.

Así se gestó el éxito del 'No rompas más'

¿Y cómo llegó a convertirse en el auténtico rey de las verbenas y discotecas? El artista recuerda aquella época con cariño. Después de dejar el grupo Fantasmas del Caribe e iniciar una carrera como solista, Dax de la Rosa decidía probar suerte en España de la mano de la Vale Music. Después de grabar su primer disco al completo, y firmar su primer acuerdo como solista, la discográfica comenzó a promocionar sus temas. Entre ellos No rompas más, que comenzó a sonar en la casa de la primera edición de Gran Hermano.

El baile de esta canción era tan pegadizo que se hizo viral cuando todavía no existían las redes sociales. Los concursantes de Gran Hermano lo bailaban y, los millones de personas que seguían el programa hacían lo propio. De esta manera, el caché de Coyote Dax comenzó a subir como la espuma y el artista mexicano se convirtió en uno de los más populares de comienzos del siglo XXI.

De Gran Hermano a Operación Triunfo

La tele le otorgó esa visibilidad con la que se hizo tremendamente popular en nuestro país y, al mismo tiempo, se la quitó. Todo ello como consecuencia de un programa que, un año después de su gran éxito, provocaría la llegada de una oleada de artistas a la industria musical. Su nombre era Operación Triunfo y dio a conocer a cantantes de la talla de Rosa, David Bisbal o David Bustamante, entre otros. El éxito de este programa provocó que la visibilidad del resto de artistas fuera cayendo en detrimento de estas nuevas estrellas de la música.

De esta manera, los David Civera, King África y Sonia y Selena que arrasaban a finales de los 90 y comienzos de los 2000 daban paso a una nueva hornada de voces que firmaban sus primeros acuerdos con Vale Music tras abandonar la academia. A partir de entonces, Coyote Dax sacó varios discos pero ninguno llegó a ser tan popular como el primero. También se metió en el mundo de los realities, llegando a participar en Gran Hermano VIP y Gran Hermano: El Reencuentro. A pesar de que no ha logrado el éxito obtenido con su primer disco, Coyote sigue activo y con ganas de comerse al mundo.

Después de terminar el contrato con su discográfica, el artista mexicano asegura estar trabajando en un nuevo proyecto que verá la luz próximamente. Por lo tanto, y después de varios años de silencio, Dax de la Rosa espera volver por todo lo alto. Y lo hace tratando de no cometer los errores que le impidieron conectar con sus seguidores y seguidoras cuando comenzó el auge de las redes sociales. Por esa misma razón, y a pesar de que dice ser muy escrupuloso con su vida privada, el Coyote ha llegado a las redes con el objetivo de recuperar el tiempo perdido.