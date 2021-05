Final de 'Got Talent 6': la ventrílocua Celia Muñoz se proclama vencedora y Risto emociona a sus compañeros

Got Talent ya tiene otra ganadora más para sumar a su lista de vencedores. La ventrílocua Celia Jiménez ha sido la más votada por el público tras mostrar su increíble talento en una actuación sorprendente. En unos tres minutos, la concursante simuló llamadas por teléfono, bebió agua mientras cantaba, e interpretó varios fragmentos musicales sin abrir la boca; solo sonriendo.

"No tengo palabras. Gracias a todo el equipo de Got Talent, a todo el público maravilloso a mi familia y a mi marido". Estas han sido sus primeras palabras tras conocer que era la ganadora de Got Talent 6. Los concursantes que han completado el podio han sido el mago Santi Marcilla, la cantante Elsa y el artista de musicales Chus Serrano.

¿Risto se marcha?

Uno de los momentazos de la noche lo protagonizó Risto Mejide. El publicista dedico unas bonitas palabras a sus compañeros que sonaron a despedida. Concretamente hizo llorar a Edurne, a quien dijo lo siguiente: "No quiero que esto sea un adiós, sino un hasta luego. Me siento tan orgulloso de haber compartido otro matrimonio y haberte descubierto como persona porque eres increíble".