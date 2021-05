"Estoy en la peor forma de mi vida": Will Smith rompe con los estereotipos físicos subiendo esta foto a redes

Los cambios físicos están a la orden del día, y la pérdida del ideal de cuerpo 'perfecto' que se tiene con edades más jóvenes es una realidad de la que pocas personas pueden escapar, porque forman parte de la vida. Sin embargo, cuando estas modificaciones las viven los famosos, sobre todo las mujeres, rápidamente saltan a la esfera pública para ser cuestionados y criticados por todo aquel que se siente en el derecho de poder hacerlo, siempre bajo la justificación de que es a lo que se exponen como personajes públicos.

Pero en los últimos meses esta forma de canibalismo salvaje que la sociedad ejerce sobre las celebridades ha empezado a cuestionarse, impulsado entre otros movimientos por el de la liberación de Britney Spears con su documental. También tras la pasarela de la moda en Paris donde Demi Moore fue duramente criticada por la operación estética a la que se había sometido, la actriz española Ana Milán trasladaba esta reflexión a Twitter recibiendo un gran apoyo. Y esta vez ha sido el famoso actor y rapero estadounidense Will Smith quien ha querido, a través del humor, mostrar sin tapujos su reciente cambio físico como una forma de normalizarlo.

Una fotografía espontánea en la que luce su nuevo aspecto físico

"Voy a ser sincero con todos ustedes, estoy en la peor forma de mi vida" escribía en su publicación de Instagram el protagonista de El príncipe de Bel-Air donde compartía una fotografía suya de cuerpo entero con ropa interior y una chaqueta de deporte medio abierta en la que se podía observar su cambio físico. El actor siempre ha cuidado su figura y ha lucido un esculpido torso, pero en los últimos meses parece haber perdido su 'tableta de chocolate'.

Con esta espontánea imagen a la que los fans no están acostumbrados, y que podrían haber comenzado una oleada de críticas sobre su físico, Smith ha querido naturalizar los cambios de peso, y reivindicar que no por ser un celebrity estás exhento de ellas. De esta manera, el popular actor se suma a la desestereotipación de que las estrellas de Hollywood tengan que estar sometidas continuamente a un cuerpo perfecto, y que al mínimo cambio, puedan ser objeto de críticas y burlas.

Sus seguidores aplauden su atrevimiento

Sus seguidores, y también muchos cantantes o actores famosos, han aplaudido la publicación y han elogiado a Smith por hacer visible este cambio físico que, sobre todo, han sufrido ahora muchas personas por la crisis derivada de la pandemia y la obligación de tener que estar en casa. "¡Muchas gracias!, ¿No somos todos después de la pandemia?" escribía una seguidora en la publicación que ha superado los 4 millones de 'me gusta' en solo medio día.

Y aunque alguno no pudiera evitar recomendarle que ahora era el momento de volver a entrenar, la mayoría de comentarios eran en apoyo al actor, algún fan incluso se alegraba de encontrarse en la misma forma actual que su ídolo: "Esta es la publicación más asombrosa de la historia de las redes sociales"; "Eres Will Smith, puedes estar en la forma que tú quieras"; "Déjame ser sincero contigo. Tienes 52 años. Estás genial"; "Has estado en forma toda tu vida, tómate un descanso".