"Soy respiracionista": la respuesta de una asistente a un mitin de Vox sobre por qué no lleva mascarilla

"Soy respiracionista". Así ha respondido una asistente que ha acudido sin mascarilla a un mitin del partido de ultraderecha Vox a la pregunta sobre por qué no llevaba esta medida de protección que se ha demostrado eficaz en aglomeraciones durante la pandemia de coronavirus.

En el programa 'Aruseros' de La Sexta, han comentado esta reacción producida ante las cuestiones de un periodista de el medio 'El Plural'. "Respiracionista significa que a mí me parece una necesidad básica respirar", señalaba la asistente al mitin.

Pese al riesgo de contagio que supone no llevar mascarilla en entornos concurridos, esta persona afirmaba ser "consciente" de que está "sana". "Estoy perfectamente y no voy a contagiar a nadie", aseguraba, a la vez que decía que se trata de "conocer la salud y el cuerpo de cada uno".

De hecho, culpaba a los medios de comunicación, a quienes acusaba de "terrorismo": "La patología se crea cuando nosotros nos creemos todo lo que el terrorismo mediático nos cuenta".

"Como te pille yo..."

Las reacciones no se han hecho esperar y la propia cuenta parodia de coronavirus, @CoronaVid19, ha respondido. "Como te pille yo, lo mismo dejas de ser 'respiracionista'", ha dicho.

Como te pille yo lo mismo dejas de ser ”respiracionista". pic.twitter.com/QWXzoRMgy9 — Coronavirus (@CoronaVid19) May 3, 2021

Otras cuentas no han podido evitar compartir su opinión al respecto. En concreto, @raquelgsiscar ha mostrado su sorpresa y ha aludido a las personas que no llevan mascarilla y, por ello, "se niegan a respetar a los demás". "Me voy bajando del mundo...", ha comentado.