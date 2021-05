La humildad del más grande: Kanté se marchó ovacionado de Stamford Bridge en su Mini de hace seis años

El Real Madrid puso fin a su magnífica racha de 19 partidos sin perder en el peor momento de la temporada, en el choque de vuelta de las semifinales de la Champions League, un duelo que le deja en la cuneta en su pelea por la decimocuarta Copa de Europa de su palmarés tras caer ante un Chelsea (2-0) netamente superior en casi toda la eliminatoria.

Compitió el Real Madrid. Con dignidad, pero con un nivel físico muy inferior al Chelsea, tanto en la ida como en la vuelta. Cerró el Madrid su ciclo en Europa con fatiga, con el equipo mermado y con un Chelsea pletórico donde N'Golo Kanté fue un portento, eliminando rivales sin complejos, como si fueran fichas de dominó.

Kroos y Modric llegan a la recta final de la temporada con la gasolina justa. Mientras, Jorginho y Kanté limpiaron todo. Y especialmente Kanté, con llegada en los dos goles, siendo determinante en el primero de Timo Werner y en el segundo de Mason Mount. Kanté revolucionó al Chelsea, siempre con una marcha más. MVP en el partido de ida y en el partido de vuelta.

Ovación al salir de Stamford Bridge

El jugador francés, que saltó a la fama en 2016 tras su magnífica temporada con el Leicester City, acabó como campeón de la Premier League y, desde entonces, lleva el mismo coche a los entrenamientos y es con el que hace vida diaria.

Kanté, en el partido frente al Real Madrid / GETTY IMAGES

El centrocampista cobra casi un millón y medio de euros al mes y dice que los coches no son de sus prioridades. Tiene un Mini Cooper S de 2015 valorado en 20.000 libras, coche con el que salió anoche de Stamford Bridge entre aplausos.

El futbolista admitió en más de una ocasión que no le gustan los deportivos: "Nunca fui ese tipo de persona que ama los grandes coches. Cuando era joven nunca tuve ambición por tener uno. Yo conduzco un Mini. Fue el coche que compré cuando estaba en el Leicester City, mi primer vehículo en Inglaterra. Una persona me habló de esta marca, yo la probé, me gustó y me lo compré", sentenció.