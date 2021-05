El exprofesional Alberto Contador, único ciclista español ganador de las tres grandes por etapas, abogó por la obligatoriedad de usar el casco en la bicicleta durante las Jornadas 3.0 de Ponle Freno, cita del Centro de Estudios y Opinión.

En esta jornada se ofrecieron cifras que demuestran que los usuarios de la bicicleta representan el colectivo más vulnerable, ya que 80 ciclistas murieron en 2019, y 36 en 2020, pese a las restricciones y la movilidad reducida.

Alberto Contador, que en sus 15 años como profesional recorrió más de 3,5 millones de kilómetros sobre las dos ruedas, señaló que "cada vez somos más conscientes de tener una vida saludable y no hay mejor medio para ello que la bicicleta".

El ganador del Tour, Giro y Vuelta se mostró rotundo sobre el tándem bicicleta-casco. "Sin duda soy partidario. Lo siento, pero yo no contemplo ir a comprar el pan con mi bicicleta en mi pueblo sin casco y si vas con hijos hay que mentalizarles desde el primer momento", dijo

"Estamos hablando de pasar un poco de calor a perder la vida, por lo tanto es una grandísima opción que el casco sea obligatorio", afirmó.

Sobre este punto, el campeón paralímpico Roberto Alcaide confesó que es "de los antiguos ciclistas que no llevaba casco y te das cuenta de que es importantísimo".

"Soy un total defensor, está más que comprobado que en una caída normal te salva la vida, es primordial", subrayó.

La combinación de coches y bicis

Alberto Contador también se refirió a la convivencia entre los vehículos a motor y las bicicletas.

"Los coches a veces te dicen que te vayas a practicar deporte a otro sitio, son frecuentes las muestras de intolerancia, pero está mejorando entre los profesionales de la conducción, especialmente entre los camiones y graveras, y eso te hace ser optimista", manifestó.

Según detalló Contador, "cuando hay un tractor la gente para, cuando hay un ciclista se sigue viendo como un estorbo. Queda mucho por hacer, todos tenemos que ir aportando nuestro granito de arena, también hay ciclistas que no respetan", afirmó.

El campeón de Pinto habló sobre algunas sensaciones en la carretera que tuvo en sus 15 años de profesional.

"Afortunadamente no he tenido miedo, no he tenido ningún susto, siempre eres consciente de que estás circulando en una vía que hay otros vehículos", dijo.

A su juicio, lo más peligroso es cuando, en una carretera de doble sentido, un conductor se pone a adelantar en sentido contrario y, al ver que no hay un vehículo, no mira en el arcén, donde puede haber ciclistas. "Ese es el momento más crítico", detalló.

Por este motivo, para Contador habría que mejorar los arcenes, ya que considera "una lástima" que con la cantidad de carreteras que se están reparando se reduzca incluso el arcén, lo que obliga a que el ciclista se tenga que meter en la línea blanca.

"Se repara solamente en la parte de circulación de coches y por la que circula el ciclista no".

Por último, Alberto Contador lanzó un mensaje a los conductores: "El conductor, que sepa que en esa bicicleta que adelanta puede ir su hijo, su pareja o su nieto, y luego se lamenta. Todos tenemos gente que va en bicicleta, creo que colaborando unos con otros, ciclistas y vehículos podemos mejorar y llegar a una convivencia".