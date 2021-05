David Alaba afronta este mes sus últimos partidos con la camiseta del Bayern de Múnich después toda una carrera como profesional en el club. Antes incluso de desvelar cuál será su próximo destino, el futbolista ha querido explicar su decisión en la revista oficial del conjunto bávaro, además de desvelar su sentimiento hacia la entidad.

"Por supuesto que me voy del Bayern con los ojos llorosos, pero al mismo tiempo estoy mirando hacia mi futuro", aseguró en esta entrevista, que recoge el medio alemán Bild. "He decidido que quiero hacer algo nuevo para dar un paso más hacia adelante. Para crecer, tienes que salir de tu 'zona de confort', y pongo esta palabra entre comillas deliberadamente porque podría malinterpretarse", amplió, en busca de nuevos horizontes que completen su hambre competitiva: "Es posible que haya que adentrarse en lo desconocido para llegar más lejos y madurar de nuevo".

Alaba insistió en que "no es una decisión contra el club" y mira con nostalgia su pasado en Bavaria: "Siempre es difícil cuando llega el momento del final y no es ningún secreto que siempre me he sentido muy cómodo aquí".

"Mi familia, mi patria, mi casa" es como el defensor califica al Bayern. Este cariño viene después de haber pasado 13 años en el club: "Podemos recordar casi la mitad de mi vida". De todo ello, además, el austriaco rememoró el papel paternal de alguno de sus excompañeros en sus inicios: "Siempre recuerdo cómo al principio Ribéry me llevaba siempre a cenar en el coche, cuando yo aún no tenía carné de conducir", admitió, antes de culminar su etapa con el vencimiento de su contrato el próximo 30 de junio.