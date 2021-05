Hazard se disculpa con la afición: "Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar"

Eden Hazard, delantero belga del Real Madrid, se ha disculpado con la afición. El jugador publicó un mensaje mediante sus redes sociales disculpándose por saludar a sus excompañeros del Chelsea tras caer eliminados en Champions.

Disculpa publicada por Hazard. / Cadena SER

"He leído muchas opiniones hoy sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. Hala Madrid", escribió.

Una de las voces más críticas con Hazard fue la de Tomás Roncero en Carrusel Deportivo. "Hazard está 'out' mental y físicamente. Por los abracitos finales, yo le echaría. Le diría: 'habla con tu agente y búscate un equipo, no has entendido lo que es el Real Madrid'. No se puede estar de bromitas cuando te han echado de Europa en el día que todos confiábamos en ti. Encima, haces bromitas. Todo mal", explicó.