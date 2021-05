"España empieza en Madrid": la canción de 'El Intermedio' tras la victoria de Ayuso en las elecciones

Hace apenas unos días, concretamente el pasado martes, Isabel Díaz Ayuso se imponía con claridad al resto de fuerzas políticas en las elecciones autonómicas de Madrid para reeditar su cargo como presidenta de la comunidad autónoma. Después de ordenar la disolución de la Asamblea y convocar elecciones anticipadas para el 4 de mayo para frenar una posible moción de censura, la candidata del Partido Popular arrasaba en las urnas y se hacía con 65 escaños que le permitirán gobernar en solitario.

Un día más tarde, en plena resaca electoral, El Intermedio ha querido crear una canción para la ocasión. Para ello ha recurrido a Iván Lagarto quien, una vez más, ha tirado de su ya clásico autotune para crear una canción a partir del discurso de Isabel Díaz Ayuso en la sede de Génova. Después de protagonizar una canción en defensa de la comida rápida durante el confinamiento, la del Partido Popular vuelve a estar al frente de un nuevo tema de Iván Lagarto para celebrar su victoria.

Así suena la última canción protagonizada por Isabel Díaz Ayuso

Tras salir al balcón de la sede del PP para agradecer a sus seguidores y seguidoras su apoyo en las urnas, Isabel Díaz Ayuso comienza su canción diciendo no hay dos personas iguales ni dos familias iguales. Por esa misma razón, la futura presidenta de la Comunidad de Madrid considera que no se puede hablar por todos a la hora de hablar sobre una comunidad autónoma como Madrid: "No se puede cerrar todo, vamos Madrid, vamos a ser libres".

A continuación, la del Partido Popular explica que los cocineros, los cantantes, los productores y los filósofos tienen que volver a trabajar. También a madrugar cada mañana y a pelear. Todo ello en pos de la libertad: "Una libertad que, bajo su punto de vista, es llevar una pulsera que dice libertad". Para terminar, la canción, Ayuso asegura que Madrid empieza de nuevo y que España empieza en Madrid: "La libertad ha triunfado en Madrid. Espero que los cavernarios hayáis pasado un buen día".

El Partido Popular, a las puertas de la mayoría absoluta

Isabel Díaz Ayuso ha sido la gran vencedora de las elecciones del 4-M en una jornada de enorme participación (76,23%) pese a la pandemia y a que los comicios se han celebrado un martes, que también pasará a la historia por el sorpasso de Más Madrid al PSOE y por la decisión de Pablo Iglesias de dimitir de todos sus cargos dejar la política institucional.

Con el 100% del voto escrutado, el PP ha ganado las elecciones con 65 escaños (a cuatro de la mayoría absoluta), seguido Más Madrid con 24, PSOE con 24, Vox con 13 y Unidas Podemos con 10. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, la popular se ha impuesto al resto de opciones gracias al apoyo de 1,6 millones de personas.