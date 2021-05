España se suma a la vigilancia del cohete chino que cae sin control hacia la Tierra

Un cohete chino que fue lanzado al espacio el pasado 29 de abril está cayendo sin control a la Tierra y se espera que algunos de sus trozos puedan impactar contra la superficie de nuestro planeta durante la madrugada de este domingo: sobre las 6:00 de la mañana hora española, aunque el margen de error es de varias horas. Un consorcio internacional está siguiendo la trayectoria de este cohete y España está aportando los datos de un equipo de radar que funciona en la base aérea de Morón de la Frontera, situada cerca de Sevilla.

La mayor parte del cohete chino Larga Marcha 5 se quemará al atravesar la atmósfera terrestre, pero las partes más duras pueden resistir el rozamiento de las capas altas y caer a la Tierra durante este fin de semana. Es muy difícil poder precisar el lugar exacto de caída de los restos de este cohete chino, que mide 30 metros de altura y pesa unas 20 toneladas, porque se mueve sin control a una velocidad de más de 24.000 kilómetros por hora y, además, la densidad de nuestra atmósfera cambia constantemente según la hora del día.

Por esa razón, los cálculos realizados por los expertos espaciales señalan una enorme franja del globo terráqueo, situada entre Nueva York y París, al norte, y Santiago de Chile o Nueva Zelanda, al sur. En concreto, se trata de toda la zona terrestre situada entre las latitudes 40 grados Norte y Sur.

Por lo tanto, todo el territorio español también está dentro de esta "zona de alerta", pero las probabilidades de que una de las piezas de este cohete impacte finalmente en una zona poblada son "muy pequeñas", entre otras razones, porque las tres cuartas partes de nuestro planeta está ocupada por el agua en forma de océanos y mares.

A tenor de estos datos, el propio ministro español de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, ha querido tranquilizar a la población con este mensaje que ha escrito en Twitter: "La mayoría de los restos del cohete que lanzó el módulo de la nueva estación espacial china se desintegrarán durante su reentrada en la atmósfera. España está proporcionando datos de su radar en Morón al consorcio que realiza el seguimiento".

Otros impactos

No es la primera vez que los restos de un cohete o, incluso, una estación espacial entera caen a la Tierra sin control y, de momento, no ha pasado nada grave.

En el año 1978, un satélite lanzado por la Unión Soviética ( el "Cosmos 954") sufrió un fallo cuando estaba en órbita y cayó sobre la Tierra, con un pequeño reactor nuclear a bordo. El impacto no produjo víctimas, pero sí aparecieron trozos de chatarra radiactiva en una zona situada al norte de Canadá.

Un año después, en 1979, la estación espacial estadounidense SkyLab de Estados Unidos también se desintegró al atravesar la atmósfera de la Tierra, pero algunos trozos de su estructura de 77 toneladas impactaron contra el suelo de una ciudad costera de Australia, sin provocar tampoco daños personales.