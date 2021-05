Koeman, sobre los árbitros: "Mi expulsión fue por algo personal contra mí"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha negado que el partido de este sábado contra el líder Atlético de Madrid sea "decisivo" para el desenlace de LaLiga Santander, aunque sí "importante" por quedar pocas jornadas y por haber un doble duelo directo entre los aspirantes al título.

"No creo que el resultado de mañana sea decisivo. Faltarán tres partidos a nosotros y a los demás. Claro que es importante, porque faltan pocas jornadas, pero decisivo no es", manifestó en rueda de prensa.

Y es que la lucha, cree, sigue abierta entre Atlético, Madrid, Barça y Sevilla. "Somos dos muy buenos equipos que estamos luchando con dos equipos más. Entiendo que la jornada, entre este partido y el Madrid-Sevilla, puede ser dar un paso importante a un equipo, y hay que estar mentalmente fuerte para afrontar este partido", apuntó.

@RonaldKoeman: "Le hemos mandado ánimos a @ANSUFATI. Ahora lo más importante es que se recupere y pueda estar con nosotros la próxima temporada"

"Estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido. No se pueden comparar los dos equipos, el estilo es diferente pero hay varias maneras de ganar cosas. El Atlético cierra y defiende bien, nuestro juego con balón en la última parte del campo tiene que ser muy bueno para crear oportunidades, y ser efectivos", destacó del partido ante los 'colchoneros'.

"En algunos partidos el Atlético ha ido a presionar más. Hay que estar preparados. Cada uno busca su calidad, su manera de ser. Sabemos que el Barça siempre ha sido un equipo de ataque. Hay que ser fiel a uno mismo. No cambiaremos. Esperamos un equipo que cuando no tengan balón estarán muy juntos sin dejar espacios", ahondó.

Koeman se centra, antes de esta nueva 'final', en el hecho de que vienen remontando, pese a la derrota en casa contra el Granada. "En una temporada hay altibajos, como en cualquier equipo. Hemos recuperado mucho terreno en puntos para poder estar donde estamos. Es algo que no esperábamos hace tres o cuatro meses, el poder luchar por ganar el campeonato", comentó.

Koeman y su 'castigo' de dos partidos

Por otro lado, sobre su sanción por decir 'vaya personaje' a un asistente, cree que debería saber ya si le dan la cautelar o no y que, en todo caso, la sanción fue algo "personal" hacia él.

@RonaldKoeman: "Nuestro de juego con balón debe ser muy bueno para intentar crear ocasiones y ser efectivos"

"Si estoy, bien, porque soy el entrenador y me gusta estar en el campo. Mis ideas y las del 'staff' son las mismas, no hay que volverse loco si no estás. Pero sí, siento que la sanción es algo personal. Decir 'vaya personaje' creo que no es insultar, no es razón para sancionar a una persona dos partidos", argumentó.

"Mejor que no hable de los árbitros. En general, la RFEF pone a los mejores árbitros para estos partidos. Es esperar que acierte en sus decisiones, pero no hay que pensar demasiado en ello porque no lo puedes cambiar. Ojalá que las decisiones del árbitro y del VAR sean justas para nosotros y para el contrario", apeló.

En cuanto al regreso de Luis Suárez al Camp Nou, en la primera vez que se mide al Barça tras su salida del club, le restó importancia. "Somos profesionales, cada uno hace el máximo por su equipo, tanto Suárez como nuestro equipo. No hay que darle más vueltas, es concentrarnos en él y en el resto, en anular su juego", señaló.