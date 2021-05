"Sabemos que es Messi": así vio Oblak el momento que pudo desequilibrar el Barcelona - Atlético

Jan Oblak tuvo que aparecer en la portería del Atlético de Madrid para salvaguardar el 0-0 en el Camp Nou en un tramo final de empuje del FC Barcelona. El empate deja al Real Madrid, actual tercer clasificado, dependiendo de sí mismo para llevarse el título, aunque para el arquero rojiblanco el punto obtenido es un "buen resultado".

"Hemos mostrado al principio del partido que hemos entrado para ganar. En la primera parte lo hemos hecho mejor", reconoció ante el micrófono de Movistar+ al térmio del choque. "Es un buen resultado, un punto más. Quedan tres jornadas y vamos a seguir peleando, a ver qué puede pasar en el final de Liga", comentó a continuación, dando por bueno el resultado en el feudo barcelonista.

Oblak apreció "un partido bastante igualado" en el que ambos conjuntos mostraron sus claras intenciones hacia la victoria: "Tanto ellos como nosotros hemos querido los 3 puntos".

Su mayor amenaza fue, una vez más, un Leo Messi que no logró ganarle la partida de libre directo. Así evaluó el guardameta la falta en la frontal que pudo haber decantado el duelo en el 90' y en la que el rojiblanco tuvo que volar para evitar males mayores: "Por suerte se ha ido fuera, no he tenido que tocarlo. Sabemos que es Messi y las faltas que ha marcado ya".

Nada más concluir el encuentro, el esloveno aboga por "seguir con la cabeza alta" para alcanzar el sueño colchonero y avisa de que sus rivales directos no lo tendrán sencillo en las jornadas restantes. "No dependemos de nosotros mismos, pero al Madrid y al Sevilla le quedan 4 partidos y seguro que va a ser difícil para todos. Todos se juegan mucho, quedarse en Primera, entrar en Europa...", aseguró, además de desvelar su receta para apretar con el Atleti hasta el desenlace del campeonato: "Si la cabeza está bien, las piernas aguantan seguro".