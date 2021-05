Hermoti: "Llevo haciendo el cabra con la voz desde que era pequeño, es algo que se lleva dentro"

Dani Morales, más conocido por sus seguidores como Hermoti, es un joven zamorano que comenzó sus andaduras en YouTube hace ya 6 años con pequeños vídeos de doblajes y parodias. Hoy suma ya en su canal casi 150.000 seguidores y se ha embarcado de lleno en el mundo del doblaje con participaciones en series como 'Padre de familia' o 'American Dad'.

Graduado en ingeniería, trabajó durante 7 años en Iberia como ingeniero de mantenimiento y estructuras a la vez que se iba iniciando en el mundo del doblaje. El paso de un trabajo estable tan bien aceptado socialmente a algo más inestable y con una competencia más complicada, fue difícil para él. "Cuando decidí dar el paso y dejar el trabajo que tenía, es porque yo ya no podía compaginarlo con el mundo artístico, mi cabeza no podía estar a dos cosas tan distintas", explica Hermoti.

El punto de inflexión en el que sus seguidores comenzaron a crecer fue tras subir un vídeo junto con su compañero Keunam de una cover de ‘Despacito’. No era una cover cualquiera, se trataba de cantar el famoso hit del momento imitando voces de personajes famosos como Bustamante, Bisbal, Bender o incluso Yoda. El vídeo se volvió viral en su momento y hoy cuenta ya con más de 17 millones de reproducciones. "Cuando Manu (Keunam) y yo vemos ese vídeo a día de hoy, sentimos que algunas imitaciones están fatal respecto a lo que ahora consideramos. Es como un edificio en plena construcción, aún quedaba mucho por hacer y mejorar", sugiere Dani.

Fue a partir de ese instante cuando vieron que este formato funcionaba y cambió completamente su perspectiva. "Hasta entonces, no vimos en YouTube y en aquello que hacíamos una alternativa laboral. A partir de ese vídeo, la gente se empezó a interesar por nosotros y comenzaron los shows en directo de imitaciones musicales, fue cuando nos dimos cuenta de que podíamos trabajar y vivir de esto", relata Hermoti. Es fue el comienzo de una larga trayectoria que le ha permitido, a día de hoy, dedicarse al mundo del doblaje.

Hermoti y sus gafas, una seña de identidad

Muchos pueden pensar que para llegar a imitar a un personaje se requiere una complicada técnica, estudio y perfeccionamiento. Hermoti asegura que es algo que se lleva dentro y, desde luego, él cuenta con este talento. "Llevo haciendo el cabra con la voz desde que era pequeño. Digamos que es algo que se lleva un poco dentro, para llegar a imitar un personaje simplemente lo escucho mucho y lo interiorizo. Cuando tienes el personaje dentro, te mueves como él y hablas como él, todo es más sencillo", explica.

"Yo siempre he sido una persona muy diligente, muy echao' pa'alante. Tiendo a buscar la motivación en las cosas más pequeñas. Cuando estaba en un colegio mayor aquí en Madrid, tenía unos compañeros de Jaén y decían siempre 'cuxa er motivao este'. Y con tanto escuchar 'er motivao', me empezaron a llamar 'Moti'. Así que al final le puse una H delante y se quedó como 'Hermoti'", explica el actor de doblaje.

Este nombre tan original, no es lo único que le caracteriza. Sus gafas de pasta con los cristales subidos se han convertido ya en toda una seña de identidad, pero ¿de dónde vienen? "Todo vino por un 'no hay narices'. Yo estaba hablando con mi amigo Saúl, antes de YouTube y antes de todo esto, y le enseñé estás gafas, le dije que me las quería comprar y lo primero que dijo al verlas fue 'no hay cojones'. Le dije que me gustaban y me dijo que era un personaje. Me retó a comprarlas e ir con ellas por Santa Clara y no me costó demasiado porque a mí me gustaban", recuerda.

"En el primer vídeo que hice para YouTube, cuando bajó el sol y levanté los cristales, comenté que me las iba a quitar y el cámara me dijo que las dejara así porque daban un montón de personalidad y molaban mucho. El primer vídeo en el que salió mi cara a la gente le llamó mucho la atención lo de las gafas y ahora es como si las tuviera grapadas a la cabeza. Son parte de mi identidad", añade.

'Arlo, el chico caimán'

Recientemente, Dani ha doblado una película de animación en Netflix como protagonista, 'Arlo, el chico caimán', y ya están trabando en la serie. "Es bonito y complicado a la vez. Aunque parece una película para niños, tiene humor y mensajes bastante adultos y la recomiendo mucho", afirma Hermoti. "Fue complicado porque yo tengo ya casi la edad de Cristo y Arlo tiene 15 años, yo me tenía que agudizar mucho para parecer más joven y fue muy cansado. Sobre todo, las canciones, que llegaban a tesituras muy muy agudas", explica el actor.

"Cuando me llamó Santi Aguirre, el director de Arlo, me dijo que era muy difícil pero que me tenían que coger, que quería que fuera yo quién pusiera la voz a Arlo. Había poco tiempo para hacer la prueba y ver si convencía a Netflix", cuenta. Netflix es la plataforma donde se emite la película y donde se emitirá la serie de Arlo. Dani realizó la prueba y fue elegido para doblar al protagonista, pese a la dificultad que esto conllevaba.

“Netflix no quería hacer match de voz, querían que el actor de doblaje también cantara las canciones, aun viendo su dificultad. Santi me dijo que yo era su última opción y la última que tenía, así que hice la prueba lo mejor que pude. No me salió una buena prueba, sinceramente. Fue bastante normalita, pero a Netflix le gustó. Ahora estamos trabajando en una serie de 20 capítulos que tiene más o menos el mismo tono que la película”, recuerda Dani.

“No sabía si estaría a la altura de un papel protagonista, pero muchos me han felicitado por el trabajo que hice y seguiré haciendo todo lo mejor posible. Así que nada, a seguir cantando e intentando poner mi voz de camionero de las ocho de la mañana, más aguda”, cuenta Hermoti entre risas. Habrá más proyectos, nuevos retos y una larga trayectoria por delante. Dani seguirá creciendo en el rumbo que decidió tomar y sin duda, su talento le llevará muy lejos.