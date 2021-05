Claupasal: "Soy una persona alocada a la que le gusta mucho cantar y hacer el tonto"

Alegre, alocada y natural. Claudia Palau Salvador, más conocida en el mundo de las redes como Claupasal, es una youtuber e influencer barcelonesa. En 2016, su hermana Carla Laubalo comenzaba sus andaduras por YouTube. En ocasiones, Claudia participaba en sus vídeos y poco a poco, sus seguidores comenzaron a pedirle que se creara un canal propio. En julio 2019 nacía el canal ‘Claupasal’. Un rinconcito de internet lleno de humor, música y estilo de vida que hoy cuenta ya con 161 mil seguidores.

"Soy una persona muy loca a la que le gusta mucho cantar y hacer el tonto", se describe Claudia. Crear contenido es algo que le hace muy feliz hoy en día y el apoyo de sus seguidores le motiva a seguir adelante. Cuando aún vivía en Barcelona, trabajaba como teleoperadora y poco a poco comenzó a crear contenido en YouTube e Instagram, pero su verdadero sueño es llegar a ser cantante y poder dedicarse a ello. De hecho, los vídeos musicales ocupan un espacio muy importante en su canal. Imitando voces, haciendo covers o cantando a capella, desde retos con muchas risas hasta vídeos más profesionales.

"Yo he cantado en bares, en sitios públicos… Esa tensión de saber que me están mirando me pone muy nerviosa, aunque luego me acostumbro y me suelto", explica Claudia. Siempre ha pensado en dedicarse de una forma más profesional a la música o empezar algún proyecto relacionado con ello. A pesar de que producir, tocar instrumentos o componer es algo que aún se le queda grande, asegura que si dispusiera de esas herramientas empezaría a preparar nuevos proyectos.

"Estoy ya pidiendo esa pequeña ayuda, quiero sacar cosas y además me lo piden y me hace aún más ilusión saber que me apoyarían", cuenta la youtuber. Cantar es algo que está siempre presente en su día a día, "cuando estoy sola en casa, siempre me pongo la cámara y el karaoke y empiezo a cantar a todo volumen". Y hace ya 7 años de la primera vez que subió un vídeo cantando con su hermana a YouTube.

Antes de sus apariciones en el canal de Carla, ambas hermanas tenían un canal conjunto de covers llamado 'So simple'. La primera canción que subieron fue 'It will rain' el 19 de enero de 2014, cuando aún no sabían todo lo que estaba por venir. Fue en 2008 cuando Carla le grabó su primer vídeo cantando que no saldría a la luz hasta 2014, un vídeo en el que se puede ver a una joven Claudia de tan solo 10 años empuñando el micrófono del sing star y cantando un tema de Laura Pausini. "Me resulta adorable ese vídeo, aunque la primera canción que me escuchó cantar mi familia fue 'Dime' de Beth en el sing star. Nunca cantaba, me daba mucha vergüenza y esa vez fue como '¡Te he escuchado cantar, por fin!'", recuerda Claudia. Hoy, trece años después, más de 150 mil personas siguen sus vídeos y apoyan su talento.

Hace poco comenzó a hacer directos en Twitch con su hermana, ahora han decidido dividir ese canal en dos y streamear por separado. Claudia está preparando su canal de Twitch para comenzar pronto con sus directos, “la cercanía de Twitch, el poder hablar con tus seguidores, hacer el tonto y que se rían contigo en lugar de reírte sola delante de una cámara… Las posibilidades que ofrece Twitch me encantan y me quiero dedicar mucho más a ello”, explica.

“La música es el proyecto principal y futuro que quiero empezar cuanto antes, además de Twitch”, comenta la youtuber y cantante. Con muchos proyectos en mente y fuertes aspiraciones futuras, a Claupasal aún le queda mucho recorrido tanto en el mundo de las redes sociales y YouTube como en el mundo de la música. Por ahora seguiremos viéndole crecer.