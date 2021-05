El 'Financial Times' avisa de lo que puede provocar en Europa la victoria de Ayuso

La victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid han sido noticia en todo el mundo, sin embargo el editorial que ha escrito el diario económico 'Financial Times' ha sido el que más revuelo ha generado en nuestro país. El medio británico ha avisado que el triunfo de la presidenta puede tener una gran repercusión en el resto de Europa, e incluso puede tener consecuencias duraderas en la forma de gobernar en España durante los próximos años. "Podría tener repercusiones en toda Europa y ser un anticipo de la posible reacción contundente de los votantes hartos de las medidas de bloqueo pandémico. Incluso puede animar a otros partidos de centro derecha divididos entre la moderación tradicional de la Democracia Cristiana y el atractivo popular de la polémica extrema derecha", ha escrito el diario que ha añadido que el lema de "comunismo o libertad" fue "burdo" pero "brillantemente eficaz".

El 'Financial Times', en su editorial, ha señalado que la campaña en Madrid fue "demagógica" y que no estuvo "a la altura" de los desafíos sociales y políticos que se esperan de la Comunidad Autónoma para seguir siendo el motor económico de España. Sin ir más lejos, indican que la gestión de Ayuso durante la pandemia de la COVID fue "laxa" pero aprovechan para señalar también al presidente de España, Pedro Sánchez, porque, según aseguran, entre él y la presidenta reelegida parecía que estaban más preocupados en la batalla que existía entre ambos que en las medidas que tenían que imponer para paliar la crisis del coronavirus. "El éxito de Díaz Ayuso se basó en el desafío a la autoridad del gobierno central. Eso es motivo de preocupación cuando la pandemia no ha terminado", añade el 'Financial Times' que indica que el gobierno central "fue demasiado despectivo con los intentos de Madrid de aliviar las restricciones una vez que las infecciones descendieron". "España necesita una conversación política más inteligente".

El artículo también subraya el debilitamiento que sufre Pedro Sánchez y el partido socialista tras los malos resultados de su candidato, Ángel Gabilondo, en las elecciones del 4-M. "Están vinculados a una izquierda radical gravemente herida". "`Parece estar cada vez más en el cargo pero no en el poder", dicen de Sánchez. Asimismo, el medio británico señala quién fue el "principal perdedor": Ciudadanos. Según el editorial se enfrentan a una posible debacle nacional y que dejará a España sin "una fuerza moderadora en el centro político". Aunque añaden que ese papel no lo desempeñó porque "giró a la derecha y destruyó su razón de ser".