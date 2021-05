Hace ya varios meses, concretamente en noviembre de 2020, Sony lanzaba la PlayStation 5. Una videoconsola de nueva generación, que se caracteriza entre otras cosas por un diseño rompedor y nuevas características como un mando que nos permitirá disfrutar de experiencias mucho más realistas, mediante la que la compañía se proponía superar una vez más a Microsoft y Nintendo en la guerra de los videojuegos.

Apenas unos días más tarde, las existencias de la videoconsola se agotaban en prácticamente todo el mundo. Mientras que aquellas personas que la reservaron la suya meses antes de su lanzamiento oficial pudieron ir a recogerla a su establecimientos más cercano, quienes trataron de hacerse con una consola de nueva generación sin reservarla primero lo tuvieron muy pero que muy difícil. Y parece que esta será la tónica hasta, al menos, el año que viene.

Sony ha vendido 7,8 millones de unidades de la PlayStation 5 en todo el mundo

Así lo ha dado a conocer el medio especializado Bloomberg en base a unas declaraciones del director financiero (CFO) de Sony Hiroki Totoki, quien ha explicado durante una presentación frente a analistas que no serán capaces de hacer frente a la demanda hasta, al menos, el año que viene: "No creo que la demanda se calme este año e incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestra oferta no podría alcanzar la demanda".

Desde que llegara al mercado el pasado mes de noviembre y hasta el pasado 31 de marzo, Sony ha vendido 7,8 millones de PlayStation 5. Así lo daba a conocer en su presentación de resultados financieros, donde explicaba que vendieron 4,5 millones hasta finales de 2020 y 3,3 millones los tres primeros meses de 2021. Sin embargo, no está siendo capaz de hacer frente a toda la demanda que tiene de los millones de jugadores y jugadoras interesadas en hacerse con una consola.

La crisis de los semiconductores impide hacer frente a la demanda: una situación que también afecta a Microsoft y Nintendo

Todo ello como consecuencia, entre otras cosas, de la crisis de los semiconductores. Según explicaba hace ya varias semanas el director general de Foxconn Young Liu, la escasez de chips y componentes semiconductores continuará hasta el segundo trimestre de 2022. Esto ha provocado que, entre otras cosas, no estén pudiendo fabricar todas las videoconsolas que les gustaría. Tampoco otras compañías como Microsoft o Nintendo, quienes no están produciendo tantas unidades de Xbox Series X y Nintendo Switch ante la falta de este tipo de elementos.

Por lo tanto, y hasta que no se termine la crisis de los semiconductores, todo indica a que hacerse con una PlayStation 5 será bastante complicado. Un escenario del que han comenzado a aprovecharse varias personas, quienes han comenzado a revender sus consolas a un precio mucho más alto para sacarle un mayor rédito económico.