Toni Mejías habla de su anorexia en 'Hambre': "La sociedad vende el relato de que si fracasas es tu culpa"

Nadie lo sabe, pero el frío es una de las sensaciones que acompaña a la anorexia, un trastorno de la alimentación que mina el cuerpo y la mente de quién la padece. Lo destaca Toni Mejías en Hambre, libro editado por Aguilar, en el que cuenta cómo en estos últimos años enfrenta esta enfermedad. "Empecé a escribir los textos cuando fui a la psicóloga y la endocrina. Iba escribiendo de sensaciones, momentos, de vivencias, ocurrencias… Con el tiempo, cuando decidí que esos escritos podrían ayudar a otras personas, les di esta apariencia del libro. De alguna manera, creo que en el momento se escribe mejor que desde el recuerdo, porque las sensaciones son más fiables", nos cuenta en una entrevista en la Cadena SER, desde Valencia, ciudad en la que vive.

Mejías es músico, la mitad de Los Chikos del Maíz, uno de los grupos de rap más conocidos de la escena nacional. Es valenciano y estudio periodismo. También es hombre. Aunque parezca una tontería recalcarlo es importante. La Anorexia también es una enfermedad atravesada por el género y la clase. Ocurre en países desarrollados y las mujeres la sufren más, por eso, cuando aparecen los síntomas en un hombre, cuesta más reconocerlos. "Fue muy difícil identificarme con esta enfermedad porque ni siquiera me lo imaginaba. La mayoría de los hombres ni siquiera piensan que puede ser una enfermedad que les puede ocurrir a ellos", reconoce.

"Se asocia con la mujer porque ha sido sobre las que se ha impuesto unos cánones de belleza, una talla, etc. El planteamiento de este libro también es para que muchos hombres puedan darse cuenta de ello. Es cierto que los hombres somos menos dados a hablar y asumir nuestros problemas. Creo que es importante que quede claro que todo el mundo puede tener problemas mentales y no pasa nada, lo importante es decirlo y curarse", añade el músico.

La anorexia es un trastorno del que es difícil hablar en singular. Toni Mejías lo hace, pero suma a su propia y sincera experiencia el retrato social. "La idea era esa", responde. "A través de una historia lograr que mucha gente pueda verse reflejada y que cuente la suya propia. De hecho, mucha gente me ha escrito contándome su propia experiencia. Y a mí eso también me sirve para salir adelante, porque yo estoy en pleno proceso de curarme cuidarme. No quiero vender ningún libro de autoayuda porque no puedo salvar a nadie cuando todavía estoy salvándome a mí mismo".

Hambre consigue marcar que esta enfermedad no pasa por que sí. Pasa dentro de una sociedad neocapitalista y patriarcal, donde la imagen perfecta y el éxito son la medida de todo lo demás. "La sociedad actual vende el individualismo, el éxito, y el relato de que si fracasas es culpa tuya", explica el autor. Eso se suma a que hablar de los problemas psicológicos no es algo normalizado. No hay más que recordar el grito de un diputado del PP en el Congreso a Errejón que le espetó: "¡Vete al médico!".

"Todos los problemas de salud y los problemas mentales están mal vistos porque parece que estás mostrando una debilidad. Cuando haces un ejercicio como este, que es contarlo, reconocerlo y compartirlo, te das cuenta de que mucha gente está en una situación similar. No solo en un trastorno de la alimentación, sino ansiedad, problemas con el sueño o con otras cosas. Está el tabú de que parece que no hay que compartir todo esto porque solo nos han educado para el éxito o cuotas altas en el terreno laboral. Por desgracia, para la mayoría de personas las derrotas son más habituales que las victorias", ahonda Mejías.

En la era de internet y las redes sociales, la imagen lo es todo. Memes, gif, fotos retocadas, vídeos con filtros en Instagram... "Las redes sociales agrandan todo", reconoce Mejías. "Yo empecé primero a perder peso de una manera sana y siempre ves que en redes sociales el tema del peso es constante. Dar una palmada a quien pierde peso o que alguien te pregunte por qué lo pierdes, o comentar el peso de la gente". ADANER -asociación para la defensa de la anorexia nerviosa- ha denunciado en varias ocasiones la existencia de páginas web que incitan a perder peso o dan consejos para disimular un trastorno de la alimentación. "Esto es un peligro. Igual que se intenta limitar las fake news, también habría que hacerlo con estas páginas. Esto es un problema que si no se coge a tiempo, puede acabar en la muerte", explica.

Una de las reclamaciones de su libro, además de agradecer el trato a la sanidad pública en estos momentos de pandemia, es la de pedir que haya una enseñanza sobre cómo lidiar con la no consecución de las metas y objetivos, con el fracaso en definitiva. "No te preparan para fracasar. Ese es el problema. Toda la educación va destinada hacia el éxito y alcanzar cuotas de poder. En esta sociedad somos los más los que tenemos complicaciones laborales, personales y mentales. Lo importante es poder sacar todo esto a la palestra y comenzar a hablar de ello y dar otro tipo de educación, de cuidados en comunidad. Si nos siguen vendiendo este individualismo, más todavía en este momento en el que acumulamos una crisis económica tras otra, los problemas van a ser muy graves y se va a quedar mucha gente en el camino". Lo que sí puedo es ofrecer una serie de respuestas a esas personas y que ellas puedan darme unas respuestas a mí. Con este ejercicio de compartir quizá se pueda buscar otras salidas a este problema que, aunque el cuerpo se recupere antes, la salud mental tarda mucho más.

Con el Coronavirus y el confinamiento se ha producido un notable incremento en el número de personas que han recurrido a los servicios de un especialista. Es más, se ha producido un fenómeno bastante curioso: muchos de los pacientes han desarrollado un trastorno de conducta alimentaria (TCA) a causa de esta situación. Durante estos meses aumentaron un 20 % los ingresos por trastornos de alimentación en el Hospital Niño Jesús. También para Mejías ha sido complicado.

"Ha sido muy jodido, sobre todo porque llegó en un momento en que personal y profesionalmente estaba bien, había recuperado mucho la autoestima. De repente llega esto y te trastoca todos los planes", nos cuenta. "Tienes que lidiar otra vez con todos esos problemas, te genera ansiedad, incertidumbre y pone en bandeja que todos esos vicios que te habías quitado, que los vuelvas a abrazar porque tienes la excusa de la pandemia. Yo he vuelto un poco para atrás, bajé un poco de peso, pero lo cierto es que estaba bastante mejor. Tenía las herramientas y sabía reconocer el problema, que eso es primordial".

Sin duda, según los perfiles con los que trabajan distintos profesionales, nadie se libra de poder padecer un trastorno de la alimentación. Existen factores psicológicos y físicos y ambientales que pueden desencadenarlos, pero las dinámicas sociales no escapan a nadie. Con todo, hay profesiones donde la imagen tiene un peso mayor, como el cine o la televisión. ¿Qué pasa con la música?

"Yo creo que toda profesión en la que seas una figura pública o semi pública es mucho más peligroso en este sentido. Se hacen muchos más comentarios alrededor de tu estética, de tu físico. Nosotros quizá estemos en un género, el rap, en el que no es tan común, pero al final te expones delante de mucha gente y también intentas cuidar tu imagen. También somos de otra generación, pero ahora en la música la imagen importa más. A las mujeres siempre se les ha exigido más, eso es cierto, pero últimamente la imagen de las personas y los músicos es casi tan importante como la música. Es un poco triste, pero los tiempos son los que son", reflexiona Toni Mejías.

Tiempos complejos como estos que vivimos necesitan relatos que cuenten los traumas, los problemas y las vivencias de cada uno. Mejías ha dado en el clavo con una, contar su anorexia a sus 36 años, desde una posición pública y abrir lo más íntimo que alguien puede tener, sus pensamientos y miedos durante el tratamiento de una enfermedad.