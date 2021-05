La Federación italiana advierte a la Juventus: "Si no se retira de la Superliga, estará fuera de la Serie A"

El fútbol italiano amenaza a la Juventus con dejarla fuera de la Serie A. La Juventus ha recibido un mensaje claro de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). El presidente, Gabriele Gravine, tras un encuentro en Nápoles con la delegación de Campania de la Liga amateur, habló con la prensa y lanzó un contundente mensaje al equipo de Andrea Pirlo: "Si la Juve no se retira de la Superliga, estará fuera de la Serie A".

El presidente de la FIGC explicó que "hay una norma muy clara del Comité Olímpico Internacional y en los estatutos de las Federaciones", por lo que "si el club no lo acepta, estará fuera". A la norma a la que hace referencia Gravine es a la que ha sido aprobada hace poco en la que se especifica que cualquier equipo italiano debe aceptar lo siguiente para poder inscribirse en la Serie A: no apuntarse a competiciones organizadas por asociaciones privadas que no cuenten con el respaldo y reconocimiento de la FIFA y de la UEFA, así como la propia Federación italiana. Por lo que seguir en la Superliga significaría "el fin de la afiliación" con la Serie A.

Real Madrid, FC Barcelona y Juventus son los tres equipos que no han comunicado su salida del proyecto de la Superliga, que se desmontó en poco más de 48 horas ante la renuncia de todos los clubes de la Premier League, que posteriormente siguieron el resto a excepción del trío que aún se mantienen en ello.