El reproche de Fernando Simón: "Es casi seguro que dentro de unos pocos días se va observar un pico"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha celebrado este lunes en rueda de prensa que la incidencia acumulada ha bajado este lunes en España hasta los 189 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Una tendencia descendente que se mantiene desde hace 10 días, pero sobre cuya evolución no se ha atrevido a especular: "Hasta hace dos días hubiese dicho que iba a continuar la tendencia descendente, pero ahora mismo lo sé. No sé, ni yo ni nadie, lo que va a pasar en España o la cantidad de gente que va a ingresar en las ucis. No creo que nadie se atreva a decir lo que va a pasar".

Simón ha mostrado preocupación y fastidio por las imágenes vistas este fin de semana, tras el fin del estado de alarma, aunque luego se ha excusado por el exceso de vehemencia: "Es casi seguro que dentro de unos pocos días se va observar un pico. No solo es la gente que se haya podido contagiar en esas dos noches sino la gente a la que puedan infectar en los días siguientes, afectando a grupos de población que no están vacunados. Yo puedo entender que haya grupos que necesitaran esa noche, pero espero que ahora tengan el valor de controlar lo que van a hacer en los próximos días", ha asegurado el director del CCAES.

Ejercicio de autocrítica

"Como país vamos a salir mejores y muy reforzados, pero hay gente que no pertenece al grupo de los sensatos. No estoy enfadado pero sí estoy decepcionado. Muy decepcionado. Quizás hasta conmigo porque no he sabido trasladar el mensaje como debía. No se lo he sabido transmitir a la población, a los medios de comunicación y a los políticos", ha asegurado.

"No suelo ver la televisión, pero este fin de semana, casualmente, la he visto un poco más y las imágenes del día 9 no me hicieron ninguna gracia. Aquí detrás no hay ningún contador que indica cuánto queda para el fin de la epidemia, pero en algunas televisiones sí vimos un contador para le fin del decreto de alarma, que no era el fin del coronavirus ni de las medidas de prevención. Parte de la responsabilidad es mía, claramente, aunque no tengo por qué controlar yo lo que comunican los medios", ha asegurado Simón.

Escenario a medio plazo

"Me ha dado pena que con en un país como este, con lo que se ha sufrido con el coronavirus, que aún soportamos un gran número de muertos, utilizar toda esa información y ese sufrimiento con otros fines que no sea controlar la enfermedad al máximo no me parece correcto y me da pena".

Preguntado por la situación de dentro de 100 días, a la que se ha referido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Simón ha insistido en que todo dependerá de la cobertura de la vacunación, pero recordado que "de esto no podemos salir sin haber aprendido algo" sobre la transmisión de las enfermedades respiratorias, poniendo como ejemplo la conveniencia de que, en el futuro, un trabajador enfermo se quede en casa para no contagiar al resto de compañeros.

"Con las medidas sanitarias implementadas y la responsabilidad individual puede ser suficiente, pero hay que tener un detalle claro: ahora mismo aún no tenemos una vacuna recomendada para menores de 16 años. El proceso para vacunar a todos nos va a llevar un tiempo. Hay que tener paciencia. Las cosas van a ir relajándose, pero al ritmo al que tienen que ir relajándose", ha dicho Simón.

"Para que las medidas de septiembre no sean como las que estamos implementando ahora tenemos que alcanzar coberturas de vacunación muy altas", ha señalado. "Si no, tendremos que volver a en lo que estamos ahora".

Preguntado por una posible ampliación del periodo del estado de alarma, Simón ha respondido que es una cuestión difícil para él: "Son medidas muy importantes en un estado democrático como el nuestro, que espero que lo sea para siempre ya. Si mantenemos el estado de alarma de aquí a diciembre, estoy seguro de que acabamos con el coronavirus en España. Pero no es necesario mantener medidas tan drásticas de forma permanente. Entre junio y octubre no hubo estado de alarma. Si hubiese durado dos semana más, había ayudado. Y si hubiesen sido dos meses también".

Sobre el caso concreto de Madrid, Simón ha detallado que está con una de las incidencias más altas y que, además, no es de las que más rápido está bajando, por lo que ese dato deberían tenerse en cuenta a la hora de tomar medidas. "Tiene una incidencia 10 veces superior al de la Comunidad Valenciana", ha añadido.

Mensaje a los sanitarios

"A los sanitarios no sabría qué decirles. Yo no estoy nada contento y no me puedo imaginar cómo pueden estar los profesionales que están en una uci saturada viendo fallecer a personas cada día. Solo puedo mandarles todo mi ánimo y mi apoyo. Quizá les diría que la vacunación progresa bien y que la cobertura entre vulnerables es muy alta, y que espero que en los próximos días, antes de que se note el impacto de lo que hemos visto estos días, puedan bajar la ocupación".