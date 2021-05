"Quizás no he sabido trasladar el mensaje": Simón, al ver el descontrol tras el fin del estado de alarma

El fin del estado de alarma este fin de semana ha dejado escenas inimaginables en un contexto de pandemia. Fiestas y descontrol sin ninguna clase de medida para hacer frente al coronavirus se han repetido por todo el país. De hecho, debido a esto, según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no sabemos qué esperar las próximas semanas en cuanto a contagios.

En su rueda de prensa habitual de todos los lunes ha hecho referencia a estas celebraciones. "No estoy enfadado, estoy decepcionado", ha dicho. Aunque considera que, "como país", "vamos a salir mejores y muy reforzados", no incluye a quienes la madrugada del domingo se saltaron todas las restricciones para evitar contagios de COVID-19. "Siempre hay gente que no pertenece al grupo de los sensatos", ha sentenciado.

No obstante, no ha querido poner todo el peso de la culpa sobre la población y, en un ejercicio de autocrítica, ha apuntado hacia sí mismo. "A lo mejor no he sido capaz de transmitir el mensaje", ha comentado, si bien también ha indicado que no todo depende de él y de su "visibilidad". Por eso, una vez más, ha vuelto a insistir en que "seguimos teniendo coronavirus, mucho". "A buen entendedor...", ha dejado caer.

"Las imágenes de la noche del 8 al 9 no me hicieron ninguna gracia"

Aunque Simón, como ya ha comentado alguna que otra vez, no suele ver la televisión, ha reconocido haberlo hecho "un poquito más" los últimos días y ha añadido que las imágenes que se emitieron de la noche del 8 al 9 de mayo no le hicieron "ninguna gracia". Sin embargo, se ha mostrado especialmente molesto con la cuenta atrás para el fin del estado de alarma que aparecía en algunos medios de comunicación.

"El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de las medidas de prevención, no era el fin de los riesgos", ha subrayado. Así, pese a asumir "parte de la responsabilidad", ha señalado que no tiene "por qué controlar lo que comunican los medios". Por eso, ha dicho que le ha dado "pena" que parte de esta información relacionada con el estado de alarma se haya utilizado "con fines que no tenían nada que ver con el control del coronavirus".

"En un país como el nuestro, que ha sufrido lo que ha sufrido con el coronavirus, con los profesionales sanitarios al límite de sus fuerzas, con la población que ha tenido que soportar un número de muertos enorme, que todavía seguimos soportando un gran número de enfermos y de fallecidos, utilizar toda esa información y ese sufrimiento con otros fines que no sean controlar la enfermedad al máximo no me gusta, me parece triste y me da pena", ha sentenciado.