"Le quiero lejos": Ayuso recuerda el día que se tomó una caña con Iglesias y explica por qué no lo haría más

Gonzo ha intentado entender qué es lo que hay detrás del fenómeno Isabel Díaz Ayuso en la vuelta de Salvados a La Sexta. Una política que hace apenas unos años era una auténtica desconocida para el público general que, con el paso del tiempo, se ha ido ganando su sitio hasta convertirse en una de las referentes del partido. Para ello ha vuelto a sus orígenes, en los que ha ido desgranando cada uno de sus movimientos para entender qué es lo que hay detrás del fenómeno.

Entre otras cosas, Gonzo le ha recordado su paso por la televisión durante sus primeros años en el mundo de la política. Desde sus intervenciones en programas como El gato al agua de Intereconomía hasta los debates que mantenía con Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Tania Sánchez en La Tuerka. Después de hablar sobre su paso por el programa dirigido por Iglesias, el periodista de Salvados le ha recordado a su invitada el día que ambos se fueron a tomar una caña tras el programa: "Un día en el bar de enfrente de La Tuerka, en 2015, usted se tomó unas cañas con Pablo. ¿Lo haría ahora?".

Isabel Díaz Ayuso recuerda su primer día en La Tuerka

Después de preguntarle si volvería a tomarse unas cañas con Pablo Iglesias, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que no: "No. Ahora, nada de nada". A continuación, ha recordado cómo fue su primer día en La Tuerka y las razones que les llevaron a tomar caminos distintos: "Fíjate que la primera vez que fui a ese debate, el primer o el segundo día, yo creo que fue el primero, había un debate sobre las elecciones americanas, entonces el debate era Romney u Obama".

Ayuso recuerda que se posicionó con Romney porque sabía que el resto estarían a favor del candidato demócrata. Una vez allí, la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid recuerda que los diferentes tertulianos "querían quemar los Estados Unidos directamente". Por esa misma razón, y después de su primera experiencia en el programa, Isabel Díaz Ayuso se llegó a preguntar a qué tipo de medio de comunicación había ido.

"Yo le quiero lejos": las razones de Ayuso para no volver a tomarse unas cañas con Pablo Iglesias

A pesar de que se fueron a tomar unas cañas tras finalizar el programa, Ayuso ha reconocido que no lo volvería hacer: "Ahora, con el tiempo, después de lo visto, después de cómo le he visto hablar de mi partido, de las personas que no le votan, cómo ha mentido y cómo está haciendo esta campaña, la persona que es, yo le quiero lejos". Después de que Gonzo le recordara que sus desavenencias con Pablo Iglesias han sido provocadas por ambas partes, Ayuso ha reconocido que tan solo se defiende de los ataques.

"Si a él le preguntan comunismo o libertad y dice abiertamente comunismo, que pide guillotina para el adversario o habla sobre los lumpen a los que golpearía, me defiendo de las personas que hablen así", ha explicado Ayuso. Después de reconocer que rechaza ese tipo de lenguaje, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que su responsabilidad es acabar con ese tipo de política: "Mi responsabilidad es que ese tipo de política, a través de la palabra, no entre en las instituciones o estén el menor tiempo posible".