Los nuevos términos y condiciones de WhatsApp que debes conocer antes del 15 de mayo

El próximo 15 de mayo entran en vigor los nuevos términos y condiciones de WhatsApp, la app líder de mensajería instantánea. La nueva política de Condiciones y Privacidad ha provocado la negativa de muchos de sus usuarios en anteriores actualizaciones e incluso han provocado la fuga de estos a Telegram, uno de sus principales competidores, algo que obligó a WhatsApp a retrasar su implementación.

A pesar de lo que muchos creían, WhatsApp ha asegurado que no eliminará las cuentas de aquellos que no hayan aceptado las nuevas condiciones llegada la fecha límite del 15 de mayo, aunque se vean obligados a hacerlo. “Si bien la mayoría de los usuarios que han recibido los nuevos términos y condiciones del servicio los han aceptado, hemos apreciado que algunas de las personas no han tenido la oportunidad de hacerlo todavía”, se explica en el comunicado difundido por WhatsApp.

Cuando la aplicación de mensajería propiedad de Facebook informó sobre las nuevas medidas a principios de año, se desató un gran revuelo. Una polémica que podía ser un gran detonante para WhatsApp. Entonces, se debían aceptar obligatoriamente esas condiciones para seguir utilizando la aplicación llegando incluso a perder su cuenta. Esta vez han dado marcha atrás y parece que no será necesario ser tan tajantes.

La compañía ha explicado en un breve comunicado que “no se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y tampoco nadie perderá la funcionalidad de WhatsApp. Seguiremos con recordatorios a las personas durante las próximas semanas”. Por lo que parece ser que nadie perderá su cuenta por no aceptar la política de Condiciones y Privacidad, aunque si puede que las notificaciones emergentes le recuerden continuamente que acepte este cambio de condiciones.

Facebook con WhatsApp

El momento en el que Facebook compró WhatsApp generó cierta desconfianza sobre los usuarios en cuanto a términos de privacidad. La realidad de que el gigante corporativo tenga el control de una gran cantidad del flujo de datos de los usuarios es una de las principales preocupaciones que surgieron tras su unión. Al convertirse en compañías del mismo grupo empresarial, comparte entre sí los datos obtenidos, entre los que se encuentran la actividad (frecuencia, interacciones o ajustes), el diagnóstico del servicio y la información del dispositivo (modelo, batería, IP, zona horaria o sistema operativo).

La instalación de 'cookies' e información de terceros

Por otro lado, se instalarán ‘cookies’ “para operar y proporcionar los servicios, además de proporcionar servicios basados en Internet, mejorar las experiencias, entender cómo se usan los servicios y personalizarlos”, explican en el comunicado. Además de añadir información proveniente de terceros, lo que permitirá recopilar datos del los usuarios con los que el usuario contacta o de los que tiene guardados en la agenda así como de las empresas con las que interactúa en la app o los proveedores de servicios.

“Ambas partes podemos usar la información que recibimos para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros Servicios y sus ofertas, incluidos los productos de las empresas de Facebook”, señala WhatsApp en la Política de Privacidad. Aunque sí que se asegura que continuarán las mensajes de cifrado de extremo a extremo, por los que debido a un mecanismo de encriptación, esos mensajes solo podrán ser vistos y escuchados por el emisor y el receptor, “WhatsApp nunca podrá leerlos ni escucharlos”.