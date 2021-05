Diego Simeone no quiere hablar de las polémicas arbitrales que rodearon la última jornada de la Liga Santander. Y no es porque no se le haya preguntado por ello. De hecho, en la rueda de prensa de la víspera del partido del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad se ha enfrentado a un sinfín de cuestiones sobre la posible "presión" que están recibiendo los árbitros o las supuestas "campañas" de otros aspirantes al título.

El técnico del Atlético ha sido tajante al contestar a todas estas cuestiones: "Cada uno es responsable de lo que le toca". En el caso de los entrenadores, la tarea no es otra que hacer mejores a sus equipos. "Estamos desviando la atención de lo que nos ocupa a los entrenadores. Tenemos que olvidarnos de los árbitros porque cuando se juega bien y se gana no se habla de los árbitros", ha señalado. "Opinar y hablar no lo hice antes y no lo voy a hacer", ha añadido.

En lo que sí se ha mojado es en su defensa del videoarbitraje. "He dicho millones de veces que el VAR es más justo. Es más claro, más justo. Eso, sin duda. Te toque a veces a favor o en contra", ha defendido siguiendo la línea de anteriores pronunciamientos.

El papel de Koke

Simeone ha sido preguntado por el papel de varios futbolistas, como Saúl y Carrasco, aunque se ha centrado especialmente en Koke, con el que dice que comparte la "pasión" de trabajar por hacer más competitivo al Atlético de Madrid. "Es el último jugador que queda del primer día que llegué. Vemimos compartiendo esa pasión, esa ilusión... Desde el primer día que lo vi supe que sería importante para el club", ha añadido.

Según el técnico, está "orgulloso" del actual capitán del conjunto rojiblanco, pero ha recordado que Koke -como todos los jugadores del equipo- "sabe que no se le regala nada a nadie".