Carolina Darias: "Las imágenes del sábado me sobrecogieron. Se ha acabado el estado de alarma, no la pandemia"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dado cuenta este miércoles de los acuerdos alcanzados en la primera reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra tras el fin del estado de alarma, el pasado 9 de mayo. Darias ha señalado que la evolución de la incidencia acumulada sigue siendo favorable (ha caído 7 puntos en las últimas 24 horas), pero recordando que aún hay CCAA "en nivel 3 o nivel 4".

La ministra también ha señalado que le ha recordado a las diferentes CCAA que el reglamento con medidas de prevención (Documento de Actuaciones Coordinadas) siguen vigentes y son "de obligado cumplimento".

"Espero que imágenes como las del pasado fin de semana no se vuelvan a producir. Las imágenes del sábado me sobrecogieron. Nos preocupa que se produzcan esos contactos sin distancia social y sin mascarilla. Pensé en los profesionales sanitarios que han dado lo mejor de ellos mismos para protegernos. No se puede pasar del todo a la nada. Se ha acabado el estado de alarma, pero no es el fin de la pandemia. Nuestro objetivo es bajar de 50 en la incidencia acumulada", ha dicho.

Proceso de vacunación

Darias ha informado de que a lo largo de la próxima semana España recibirá 2,4 millones de dosis de vacunas (1,7 de Pfizer; 0,3 de Moderna; 0,3 de AstraZeneca; y 0,13 de Janssen). "Cada semana mejoramos los datos de la semana anterior y ya superamos el 30% de la población española con una dosis", ha dicho. "Le estamos ganando tiempo al virus".

La ministra de Sanidad ha lamentado —"máximo rechazo"— que una clínica de Valencia se haya saltado las recomendaciones sobre la vacunación con AstraZeneca [no administrarla a menores de 60 años], y ha asegurado que el órgano encargado de decidir al respecto es el Consejo Interterritorial basándose en las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública, dejando claro que todas las CCAA —incluidas la madrileña y la andaluza— se han comprometido a esperar a la semana que viene, que es cuando está previsto un avance al respecto.

Darias ha explicado que el próximo 30 de junio de celebrará un pleno ordinario y presencial del Consejo Interterritorial de Salud en el que se debatirá quién forma parte del Consejo de Evaluación sobre la pandemia.

Coincidiendo con el Día de la Enfermería, Darias también ha aprovechado su comparecencia para felicitar a los profesionales de enfermería: "Gracias por cuidarnos en los momentos más duros".