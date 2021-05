España se acerca a su próxima decisión: cuándo quitar la mascarilla al aire libre

"En julio o agosto empezaremos otra vez a poner cara a todas las personas", se atrevió este martes a aventurar el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El debate sobre cuándo dejaremos de utilizar mascarillas al aire libre ya está sobre la mesa, sobre todo ahora que la vacunación contra la COVID avanza a buen ritmo. También esta semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto fecha al momento en el que se alcanzará la inmunidad de rebaño en nuestro país: el próximo 18 de agosto. La cuenta atrás ya ha comenzado. Los expertos marcan ese momento como decisivo en la batalla contra la pandemia.

Con todo, los expertos no descartan que los vacunados puedan transmitir la enfermedad, aunque en menor medida que los que no han recibido ninguna dosis. Por eso, desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) insisten en que "es importante que las personas vacunadas no bajen la guardia y mantengan las medidas de prevención incluso después de haber sido inmunizadas": el uso de mascarilla, la distancia social, la higiene de manos y la ventilación frecuente de espacios cerrados continúan siendo fundamentales para contener la transmisión del virus. Pero los epidemiólogos también consideran que cuando se alcance esa inmunidad del 70% de la población, se podría empezar a hablar de eliminar el uso generalizado de mascarillas y dejarlo solo para determinados momentos como cuando estemos en interiores o en contacto con personas "vulnerables". Siempre, eso sí, que los datos en ese momento indiquen una bajada significativa de contagios: "Si no se consiguiera controlar la transmisión del virus SARS-CoV-2 y su transmisión se mantuviera a niveles importantes, estas medidas se tendrían que mantener", recalcan desde la SEE.

El pasado lunes, en una entrevista en EITB, le preguntaban también sobre el fin del uso de mascarillas al exdirector de Sistemas de Salud de la OMS y exasesor de Obama en materia sanitaria Rafael Bengoa: "Yo creo que lo que va a ocurrir es que, como la campaña de vacunación va bastante bien, a finales de junio o principios de julio las autoridades podrán decir que en todos los espacios exteriores —al hacer deporte, en exteriores de los bares...— podremos estar sin mascarillas pero yo seguiría recomendándola dentro de bares y restauración. Ya veremos lo que dicen. Yo creo que en otoño-invierno podrá ser un acto voluntario", calculaba, y, al mismo tiempo, advertía de que una pandemia no termina de un día para otro y que "seguirá habiendo virus y pequeños brotes que tendremos que controlar".

El uso de la mascarilla de forma generalizada ha sido controvertido desde que llegó el virus. El coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha repetido en más de una ocasión que "no es cierto que sea necesario que todo el mundo la lleve", que "lo importante es que la lleve el que está enfermo" pero que lo hacemos porque no sabemos quién lo está y es "más importante prevenir". Él siempre ha defendido que "la mejor mascarilla es la distancia".

Cada vez hay más expertos que cuestionan la paradoja que supone llevar mascarilla en exteriores, pero poder quitársela dentro de los bares y otros sitios interiores. Argumentan que "no hay evidencias de los beneficios de usarla al aire libre" y supone "costos importantes". El debate no ha hecho más que empezar y todo parece indicar que pronto se tome alguna decisión al respecto pero, una vez más, cada país lo hará de forma individual.

Los países que ya no la utilizan, en aumento

Suecia sorprendía a todo el mundo cuando, en los momentos más duros de la pandemia, se desmarcaba de la opinión de los expertos internacionales y desaconsejaba el uso de mascarillas salvo en situaciones específicas. Sus datos de contagios, mucho peores que el resto de países nórdicos, no respaldaban que estuviera en el camino correcto y con el tiempo ha ido introduciendo medidas más restrictivas. La mascarilla sigue sin ser obligatoria pero desde el pasado mes de diciembre sí se recomienda su uso en el transporte púiblico durante las horas de máxima afluencia.

También en otros países como Israel, Reino Unido o China sus ciudadanos pueden pasear ya por sus calles sin ella pero es obligatario seguir llevándola en el transporte público y en interiores.

Europa avaló hace unas semanas que dos personas vacunadas puedan estar sin mascarilla en espacios cerrados pero, por lo general, en la mayoría de países de nuestro entorno sigue siendo obligatorio su uso para todos incluso al aire libre. En Estados Unidos la normativa es distinta en cada una de sus 50 estados y, en 33 de ellos, también hay que llevarla en cualquier espacio público.