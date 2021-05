Masterchef 9: nuevo rifirrafe con Jordi Cruz, un comentario machista y un aspirante que acaba en el hospital

Vero se ha convertido en la cuarta expulsada de las cocinas de MasterChef 9 como consecuencia de un bacalao que, según explicaba el jurado, no ha estado a la altura de la situación. De esta manera, la Guardia Civil abandona el programa cocinando el mismo plato que le llevó a entrar en la fase final del concurso, tal y como explicaba frente a las cámaras del talent gastronómico: "Entre presentando un bacalao y me despido con otro bacalao; está claro que se cierra mi círculo".

Todo ello durante una gala marcada por una serie de rifirrafes y sucesos que han sido lo más destacado de la noche. De hecho, uno de ellos ha sido protagonizado por la propia Vero, quien acabó discutiendo con Jordi Cruz tras recibir la crítica por su plato. Y es que, después de valorar su plato, el jurado le aseguró que le chocaba el rostro de la aspirante. Unas declaraciones que provocaron que el enfado de la aspirante fuera a más.

Vero y Jordi Cruz protagonizan un nuevo rifirrafe

Sin pensárselo dos veces, Vero le contestó a Jordi Cruz y le preguntó si no le gustaba su cara. A continuación, la aspirante le explicaba que se estaba enfadando y que no estaba como para sacar las castañuelas. Una serie de contestaciones que no le gustaban nada a Jordi Cruz, quien pidió poner fin a la bronca: "No te enfades conmigo, porque me lo estás salpicando a mí". Después de que Vero asegurara que no le estaba gustando las críticas de Jordi Cruz, el cocinero zanjaba el rifirrafe recordando que su veredicto era así porque no les había gustado su plato: "Es un taco de bacalao que no es fácil de gestionar, no te ha quedado bien la cocción".

Pero este no ha sido el único momento tenso de la gala. Otro de ellos ha sido el protagonizado por Pepe, quien se ha llevado la bronca de las redes sociales por un comentario fuera de lugar hacia su compañera Ofelia en la prueba de exteriores. Después de que la capitana del equipo le pidiera una mayor implicación, el aspirante le pedía que le dejara tranquilo con un comentario machista que las redes no han pasado por alto: "Eres un coñazo, no te vas a casar en la vida".

Toni acaba en el hospital por un corte en la mano

Ha sido en esa misma prueba, en la de exteriores, en la que el también aspirante Toni se hacía un corte en el dedo que le impedía seguir cocinando: "No me lo puedo creer, estoy gafado". Un corte que parecía superficial pero que, sin embargo, requirió de atención sanitaria.

Tras abandonar los fogones ante la imposibilidad de cocinar, Toni visitaba el hospital para que los sanitarios pudieran curarle la herida. Y no sería hasta el final de la prueba cuando volvería junto a sus compañeros y compañeras. En definitiva, una gala accidentada en la que ha habido muchas cosas que comentar.