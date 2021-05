"Se ve como Brad Pitt": Pablo Iglesias se compara con el actor tras su nuevo corte de pelo.

Nadie puede dudar que ha sido la noticia más comentada este miércoles, Pablo Iglesias se ha cortado la coleta días después de anunciar que deja la política, lo que se ha convertido en todo un símbolo del fin de una época. Las redes sociales y los medios de comunicación no han dejado de comentar este cambio de look al que se ha sometido el que fue vicepresidente del Gobierno.

Y la que más ha llamado la atención ha sido la presentadora de 'Ya es mediodía', Sonsoles Ónega, que además de hacer un montaje fotográfico sobre la posible nueva apariencia de Iglesias, ha asegurado en directo que se había intercambiado mensajes con él tras conocer la noticia que ha lanzado La Vanguardia, y le ha confesado que "se ve como Brad Pitt".

Se ha intercambiado mensajes con Ónega sobre su nuevo corte de pelo

El Twitter oficial del programa ha compartido una de las fotografías sobre las que han recreado el posible nuevo aspecto del exlíder de Podemos tras cortarse la coleta, el símbolo que le ha acompañado desde su juventud y que le otorgó por parte de la oposición el despectivo mote de 'El Coletas'.

Ónega ha destacado que había estado charlando con él sobre su nuevo look, y le había enviado este montaje fotográfico del 'nuevo Pablo Iglesias', pero ha valorado el peinado de esas imágenes como más corto de lo que es en realidad.

Iglesias se compara con el atractivo Brad Pitt

No obstante, y como ha confesado la presentadora, su intención era saber con quien se podía comparar el exvicepresidente del Gobierno: “Me he intercambiado mensajes con él y le he pedido que me dijera a quién se parece". Y la respuesta ha sido más que divertida, porque como ha asegurado la presentadora "me ha dicho que se parece a Brad Pitt”.

Ónega ha subrayado que "doy mi palabra y toda mi credibilidad en la mesa" sobre el mensaje que le había mandado Iglesias comparándose con el famoso actor de Hollywood, que desde sus inicios ha sido considerado como uno de los hombres más guapos y atractivos del planeta. Y es que seguramente, haya imitado el corte de pelo de Pitt para esta nueva imagen.