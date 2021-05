Ana Guerra planta cara a su "vergüenza" entre lágrimas: "Lo he pasado muy mal, no era yo"

Hace ya cuatro años desde que Ana Guerra salió de la academia de Operación Triunfo. Se coronó en la quinta posición del concurso y a partir de ese momento, su éxito no vio precedentes. Colaboraciones con grandes artistas como Morat, David Bustamante, Juan Magán o David Otero y un sinfín de invitaciones a programas de televisión. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y en una entrevista con El País, la cantante canaria se ha quitado la coraza y ha contado cómo han sido estos años.

"He hecho dos años de terapia, se lo recomiendo a todo el mundo. Tenía que gestionar qué me estaba pasando porque de repente la chica que cantaba era también un personaje. Ese camino ha sido muy duro. Ahora la persona y el personaje se suben al escenario, las dos", ha confesado Guerra sobre su salida de OT al darse de bruces con el mundo real.

"Ya no era yo"

La pandemia también le ha ayudado a cambiar el chip y sacar una parte de ella que no había mostrado antes en sus canciones. A pesar de completar un disco durante los meses de confinamiento y todas las horas invertidas en él, decidió no sacar al mercado. "Ya no era yo, no estaba en ese momento de mi vida y no podía contar ese tipo de historias. El público es soberano y no le puedes mentir", ha confesado.

Asimismo, Guerra ha reconocido que estos meses han sido duros, pero también le han servido de aprendizaje. "Es uno de los años en los que más he aprendido y de los que más voy a aprender. Lo he pasado muy mal", ha contado con los ojos llorosos. También ha reconocido que se vio desbordada durante un tiempo, pues tenía dudas sobre quién era o qué quería. "Vivía acelerada y sin poder pensar".

"La pandemia ha sido un punto de inflexión para mí"

Algo bueno que le ha traído la pandemia es que ha podido parar y mirarse a sí misma. "Ha sido un acelerador de partículas porque, ¿quién tiene tres meses para pararse a pensar? Todo ha sido súper concentrado. Ha sido un punto de inflexión para mí, pero hemos salido más fuertes", ha afirmado. Ahora disfruta más del momento, sin preocuparse por no gustar ser distinta a lo que era o incluso llegar a perder seguidores. "Estoy pasando por mi momento más dulce, con la tranquilidad que da la identidad y no estoy nerviosa porque mi verdad no es cuestionable ahora mismo. Soy yo", se ha reafirmado.

Por eso, con su nuevo álbum TikTak, la cantante cierra un episodio de su vida y comienza uno más íntimo, con 12 canciones compuestas por ella y que hablan de su persona. "Me he quitado las tiritas", ha apuntado, sobre su último trabajo que verá la luz en unos meses, aunque prefiere no adelantar fechas "para no crear una cuenta atrás". De hecho, la artista ha contado que contaba con 40 temas iniciales, pero ha decidido descartar más de la mitad porque hablaban del momento tan complicado que vivió estos meses atrás. "Espero no volver a estar en ese momento de mi vida", ha asegurado.

Aunque en la entrevista no menciona su historia de amor y posterior ruptura con el actor Miguel Ángel Silvestre, esa relación le ha marcado y se puede reflejar en el disco, sobre todo en las canciones que hablan de amor. Además, Guerra ha asegurado que componer no le ha resultado fácil. "Todavía siento vergüenza cuando escribo las letras, me abro en canal y cuento mis miedo e inseguridades", ha revelado.

Así, ha hablado con orgullo de su nuevo disco y ha explicado que era el momento de dar un cambio de timón y hacerlo sola. "Este disco solo habla de mí así que no puedo hacer a nadie partícipe de esta historia", ha concluido.