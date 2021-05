"¿Galapagar fue una traición?": Errejón se pronuncia sobre el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero

Dentro de apenas unos días, concretamente el próximo sábado, se cumplirán diez años desde la histórica manifestación del 15 de mayo. Una convocatoria, que se llevaría a cabo en algunas de las ciudades más importantes del país, de la que surgió posteriormente un movimiento que sería bautizado como 15-M o movimiento de los indignados. A partir de entonces se desarrollaron una serie de movilizaciones en todo el país en las que se luchaba a favor de la justicia social y en contra del bipartidismo asentado en nuestro país.

Un movimiento que, entre otras cosas, provocó el nacimiento de formaciones como Podemos. Desde entonces ha pasado una década y la situación de Podemos en el Congreso ha cambiado de forma considerable. Con el objetivo de analizar cómo hemos cambiado desde entonces, Cuatro ha estrenado este jueves un documental en el que han participado algunas de las personas que vivieron de cerca este movimiento. Entre ello el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien ha hablado sobre el auge de Podemos y de su posterior caída.

Errejón recuerda la anécdota de los abrigos

Después de trasladarle hasta el 13 de enero de 2016, día en el que se celebró la sesión constitutiva de la undécima legislatura, la periodista Sonsoles Onega le ha preguntado sobre cómo vivió aquella experiencia. Todo ello mientras la realización mostraba las imágenes de un día que, para muchos, fue histórica. Entre otras cosas, Errejón recuerda el hecho de que los diputados y diputadas de Podemos dejaran sus abrigos sobre sus escaños porque no sabían que había percheros.

Un abrigo que, precisamente, le acompaña diez años más tarde durante la entrevista para el documental. Después de explicar que no ha cambiado de abrigo en los diez últimos años, el fundador de Podemos también ha reconocido, tras ser preguntado por la periodista, que tampoco ha cambiado de casa. Una confesión que les ha llevado a hablar, inevitablemente, sobre el chalet que compraron Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar.

Íñigo Errejón habla sobre el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero: "Fue un error que mucha gente no entendió"

Después de que Sonsoles Ónega le preguntara si lo de Galapagar fue una traición, el líder de Más País reconoce que no lo es. No es una traición pero, bajo su punto de vista, sí que fue un error: "Lo entiendo en términos personales. La presión que Pablo ha tenido ha sido muy dura, lo entiendo en términos personales, pero no en términos políticos. Fue un error que mucha gente no entendió".

Sin embargo, Errejón asegura que la compra del chalet no fue la razón por la que Podemos se empezó a romper: "Ya teníamos diferencias". Entre otras cosas, el de Más País recuerda que el hecho de no haber formado un gobierno con el partido socialista el 20 de diciembre de 2015 fue fundamental. Por aquel entonces tenían 71 diputados y podían ser la pieza clave de la legislatura. Sin embargo, "se dejó pasar". Esto provocó una repetición electoral en la que decidieron ir con Izquierda Unida bajo el nombre de Unidas Podemos. Un movimiento en el que se dejaron más de un millón de votos y que, entre otras cosas, el partido perdiera parte de su identidad, tal y como explica Errejón.