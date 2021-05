Primer fin de semana sin estado de alarma: se disparan las reservas y el optimismo

"Los españoles están mas deseosos de viajar de lo que podríamos imaginar", así de contundente se expresa el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella. Asegura que "el fin del estado de alarma ha supuesto un aumento importante en el número de reservas" y el sector empieza a mirar con optimismo el verano. Desde los días previos al 9 de mayo, "los destinos más cercanos comenzaban a tener más visitas y reservas en internet" y, sobre todo, se ha experimentado un aumento de reservas para julio y agosto: "En el turismo nacional, podríamos llegar a alcanzar en verano unos niveles del 60-65% respecto al 2019", estiman desde CEHAT.

Los datos ya dejan claro que los españoles van a viajar por nuestro país en los próximos meses, pero no será suficiente para reflotar un sector tan castigado, teniendo en cuenta que el mercado nacional solo cubre el 30% de las camas turísticas en España. "Necesitamos el turismo extranjero y ahí sí que no podemos dar fechas: no sabemos cuándo va a llegar la conectividad aérea ni cuando van a abrir sus fronteras", explica Estalella. La incertidumbre sigue dejando un margen importante a los hoteles pero esperan que el certificado digital verde de COVID, que en principio se pondrán en marcha en junio, alenten las reservas en agosto y septiembre en algunas de las zonas que más dependen del turismo extranjero: "Esperamos reservas cercanas al 60-70% respecto a 2019, pero hay componentes que nos hacen no tener ninguna certeza", insisten.

En las agencias de viajes registran ahora mismo un índice de reserva de alojamientos y viajes a playas del 25% con respecto al año 2019 en estas fechas, mientras que a nivel internacional es "prácticamente nulo": "Creemos que avanzaremos en breve, pero el verano costará salvarlo con el turismo nacional. Preevemos que si no lleganos buenos índices de vacunación al menos en España y en Europa difícilmente lo salvemos", señala Antonio Caño, vicepresidente de la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV).

Viajes cercanos y en coche

Una encuesta reciente realizada para la plataforma Airbnb en España reflejaba que "viajar en coche es el único medio de transporte que atrae el interés mayoritario, superando los viajes en avión por 17 puntos". De cara a este fin de semana, la DGT no tiene previsto ningún dispositivo especial en carreteras, porque en principio no tienen previsión de desplazamientos de largo recorrido sino a destinos cercanos y segundas residencias.

El tren es la alternativa para aquellos que no tienen vehículo. Renfe ha percibido un incremento de la venta de un 39% en la última semana y Ouigo, el nuevo operador ferroviario en España que ha comenzado a circular hace unos días, registra un 80% de ocupación este fin de semana. Aunque aseguran que los billetes se suelen vender con baja antelación, notan cómo están aumentando las ventas para junio especialmente, pero también en las principales fechas de salida de verano. "Tenemos fechas con tasas de ocupación superiores al 50%, a pesar de que aún quedan muchas semanas para el viaje", señala Federico Pareja, director comercial y marketing de Ouigo España.

Vuelve el auge de los campings

El año pasado, tras el confinamiento, los españoles tenían ganas de pasar tiempo en espacios abiertos, aire fresco y en la naturaleza, y los campings experimentaron un resurgir insólito en nuestro país. Según datos de la Federación Española de Campings (FEEC), tras el fin del estado de alarma, se han incrementado un 30% el número de reservas, especialmente de cara a los meses de julio y agosto pero también para fines de semana de mayo y junio. "Buena parte de las reservas ya realizadas son de campistas y autocaravanistas novatos que ya descubrieron el sector el año pasado y que han decidido repetir este 2021", destacan.

Este sector también está muy pendiente de la apertura de fronteras especialmente con Francia, Reino Unido, Alemania y Holanda, ya que suponen un 30% de sus clientes.

Las caravanas en general también han visto incrementar sus reservas a raíz de la pandemia, al presentarse como una opción de viaje segura, flexible y con un elevado grado de autonomía. Desde empresas de alquiler como Caravaning K2 aseguran que ya tienen todo reservado para este verano.

Turismo rural en casas

Por los mismos motivos que muchos optan por campings, otros tantos desean también pasar las vacaciones rodeados de naturaleza pero en alojamientos rurales. Según la encuesta realizada para Airbnb en España, el 35% prefiere un destino en la montaña o en el campo y el 34% en un lugar cerca del mar.

Durante el verano de 2020, el 80% de los ingresos totales generados por los anfitriones en Airbnb en España provenían de destinos no urbanos y de baja densidad de poblacióny todo hace indicar que esa tendencia seguirá este año. La Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) también está notando que la mayoría de sus clientes prefieren alojarse en apartamentos o casas, principalmente en la Costa del Sol, Asturias y Cantabria.

Aumento de reservas en mayores de 60 años

Conforme nuestros mayores empiezan a estar vacunados, las ganas de viajar aumentan. Las reservas para este verano de españoles de más de 60 años en Airbnb crecieron en marzo aproximadamente un 30% respecto al mes anterior. La plataforma ha detectado que "admite mascotas" es la característica más buscada en esa franja de edad.