Rafa Nadal opta por posponer los Juegos: "Preferiría que se esperara un año"

Rafa Nadal, flamante finalista del Masters 1000 de Roma, compareció con los medios después de su victoria en semifinales frente al estadounidense Opelka con un doble 6-4. Además de comentar sus buenas sensaciones tras el choque, ha querido opinar sobre la celebración de los Juegos Olímpicos este verano en Tokio. Hasta ahora el balear estaba siendo bastante comedido pero se ha acabado de 'mojar' en la rueda de prensa con los medios de comunicación.

En una semana en la que Alaphilippe ha comunicado que no asistirá a los Juegos por su situación sanitaria, Rafa Nadal dijo lo siguiente, sembrando aún más dudas sobre su presencia en la capital japonesa: "Yo no puedo opinar de si se tienen que jugar o no. Se hará lo que se tenga que hacer. Se han tomado decisiones priorizando la salud de los deportistas y los ciudadanos. A nivel romántico, yo preferiría que se esperara un año más porque la mayoría de la población ya estará vacunada. La mayor fiesta del deporte sin público es menos", argumenta sobre la ausencia de gente en los estadios.

La gala inaugural de la cita olímpica está programada para el próximo 23 de julio, es decir poco más de dos meses para que comiencen los Juegos cuando ya se saben hasta quienes serán los abanderados de la delegación española. Un secreto a voces que se hizo el presidente del COE, Alejandro Blanco, hizo oficial esta pasada semana: Saúl Craviotto y Mireia Belmonte.

Desde el COE durante todo el año han sido muy optimistas de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio, sin embargo las noticias que nos llegan desde el país nipón no pueden ser más negativas. En el aspecto sanitario, solamente un 4% de la población está vacunada, el país está en estado de emergencia y los hospitales siguen con bastante afluencia de gente. A nivel social, el 80% de la población no quiere que se celebren y hasta el colegio de médicos nacional ha optado por aconsejar su no celebración debido a la situación sanitaria del país.

Muchos interrogantes y cuestiones alrededor de una cita que se ha pospuesto un año y no parece que se vaya a posponer uno más a pesar de la negativa de la población japonesa, sus instituciones médicas y hasta algunos deportistas como Rafa Nadal, que esta vez ha dicho abiertamente que preferiría posponerlos un año más.