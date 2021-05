Kempes advierte a Messi: "Las posibilidades de ganar la Champions con el Barça son pocas"

Mario Alberto Kempes, apodado como 'El Matador', tuvo una larga trayectoria en Europa, incluyendo 7 años en el Valencia y fue campeón del mundo en 1978 con Argentina. El ex jugador y ex entrenador, que actualmente trabaja en la televisión argentina cómo comentarista no dudaba en opinar sobre la situación de Lionel Messi en el FC Barcelona.

Lo hizo en una entrevista en Sports Bild, en la que resaltó que con la llegada de Laporta, el astro argentino se sentía mejor, pero también veía complicado una futura Champions: "Messi está desgarrado. Está muy cómodo en Barcelona, pero se da cuenta de que las posibilidades de volver a ganar la Champions con el Barça son pocas".

El proyecto deportivo del FC Barcelona no convenció a Kempes y así lo expresó: "En los últimos años el Barcelona ha sido eliminado siempre muy pronto y el club está teniendo grandes dificultades para construir un nuevo equipo ganador debido a la situación financiera"

'El Matador' también propuso lo que para él serían destinos ideales para Messi si quiere optar a ganar una Champions: "Tendría que reunirse de nuevo con Guardiola, irse al Paris Saint-Germain o al Bayern. Son los clubes que o tienen el dinero o los jugadores para llegar al éxito"

Sin embargo, veía imposible el fichaje por el Bayern debido a su directiva: "Los directivos del Bayern piensan con la cabeza, no con la cartera y nunca pagaría un salario tan alto por Messi"

Pese al optimismo que hay en la ciudad condal sobre la renovación de Messi desde la llegada de Laporta, exfutbolistas y personajes públicos siguen dando su opinión. Desde Argentina no se fían de que el FC Barcelona pueda presentar un proyecto con la capacidad de levantar la Champions League en los próximos años.