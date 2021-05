"Si no fuera por vosotros no podría haberlo superado": Alisson emociona a Inglaterra con el gol para su padre

Todo un milagro para el Liverpool. Lo protagonizó este domingo el portero del conjunto de Jurgen Klopp, Alisson Becker, cuando marcó el tanto de la victoria para su equipo en el minuto 95 del encuentro de la Premier League ante el West Bromwich Albion.

El brasileño se convirtió en el primer portero del legendario equipo inglés en marcar un gol. Pero lo que más llamó la atención fue su incontenible emoción del jugador brasileño, que se acordó de su padre, que murió ahogado el pasado mes de febrero.

"No se pueden explicar estas cosas. No puedo estar más feliz", dijo entre lágrimas el guardameta al término del partido en el que el Liverpool se acercó a los puestos de la Champions League. "Intenté correr a un buen lugar y estar en una buena posición para tratar de ayudar a mis jugadores, para traer un defensor, pero nadie me siguió. Tengo suerte y estoy bendecido. Algunas cosas no se pueden explicar", dijo.

Alisson se acordó de su padre tras marcar el tanto en el descuento. / Getty Images

Homenaje a su padre

La emoción del portero fue máxima cuando recordó a su padre. "El fútbol es mi vida. Espero que mi padre estuviera allí para verlo con Dios celebrándolo a su lado", dijo el brasileño. Alisson recordó que no había concedido entrevistas en estas últimas semanas por la emoción que le supone recordar a su padre.

"Pero quiero agradecerles a todos, a toda la Premier, a los jugadores y equipos, las cartas que me han mandado", dijo citando al Everton, al City y al Chelsea, entre otros clubes. "Si no fuera por vosotros nunca podría haberlo superado", añadió.

"Es extraordinario. Es realmente conmovedor. Es solo fútbol, pero significa el mundo para nosotros", dijo, por su parte un Jurgen Klopp que nada más terminar el encuentro se acercó a su portero para darle un fuerte abrazo.