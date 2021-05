LaLiga queda en un duelo entre lo que hagan Real Madrid y Atlético de Madrid. Después de la derrota en casa del Barça en casa, el equipo de Koeman se aleja del título liguero por completo a falta de una jornada para el final. La Barra Libre de SER Deportivos ha abordado este lunes la intensa jornada 37 de LaLiga en la que nada menos que se disputaron 10 partidos en horario unificado.

El sábado se repite la historia y a las 18:00h comenzarán los últimos encuentros de la temporada para ambos conjuntos madrileños, entre otros. Los del Cholo parten como favoritos al título y los de Zidane irán a por la victoria por si el Atlético da la sorpresa y cae ante el Valladolid, que está en puestos de descenso.

LaLiga, en manos del Atlético

Antonio Romero: "Si el Atlético hubiera jugado con esta ambición toda la temporada ya sería campeón de Liga. El Atlético está a 90 minutos de ser campeón y Manolete habla del Madrid. Yo soy el único que ha mantenido que el Atlético era favorito al título. Me parece el mejor de los tres este año de largo. El entrenador es el que decide cómo ir a por los partidos y en muchos el Atlético ha tirado la primera parte. Con doce puntos de ventaja lo fácil no es dejarse ir, sino sentenciar la Liga".

Jordi Martí: "Yo vi al Atlético campeón en la primera parte en el Camp Nou contra el Barça. Destaco el paso al frente que ha dado. Son las hechuras de un equipo campeón. Es una cuestión de querer ir a por el partido. El guionista de esta Liga, que es un ser malvado, nos tiene preparado algún giro inesperado".

Talavera: "No hay nada fácil, hay que sufrir y respetar. Si no tienes el día… El que gane la Liga, sea el Atlético o el Real Madrid, será un justo ganador. Me parece demencial lo que se ha dicho de la charla de Simeone. Se está haciendo un ridículo…".

El futuro de Zidane

Antonio Romero: "Si el Real Madrid fuera líder y recibiera al Villarreal nadie tendría dudas de que no se le escapa esta Liga. Si yo fuera Zidane estaría toda la semana insistiendo en salir a reventar el partido para que el Atlético sienta el aliento del Real Madrid. Zidane le ha dicho a gente de confianza que tiene dudas y no va a seguir, aunque no ha juntado al grupo para decírselo. A Zidane no le han hecho caso en casi nada porque ha pedido pocas cosas y le han concedido entre cero y menos una. Zidane considera que hasta aquí ha llegado, que no le puede dar más a este vestuario y cuando Zidane ve que no puede darle más al equipo, da un paso al lado. El tipo que se ha empeñado en enchufar al equipo a la Liga ha sido Zidane. Con otro no habría luchado por el título".

"A esta hora, Sergio Ramos no ha mandado un burofax al club para decir que se quiere ir. Allegri me ilusiona cero, pero no me tiene que ilusionar a mí. Pensaba que el favorito era Raúl pero ahora creo que el tiro es Allegri".

Jordi Martí: "Yo entendí que Zidane no quiere seguir porque no quiere aplicar la cirugía a los suyos".

"Aquí se da por hecha la salida de Ramos. Yo lo dudo. Que alguien que se viste por los pies quiera eso, quiero verlo".

Manolete: "Sigo sin entender el llanto de los madridistas por los arbitrajes aunque reconozco que la mano de Morcillo es penalti… como la de Militao. Santiago Bernabéu nunca habló de las ayudas arbitrales a los rivales".

Antón Meana: "En el Madrid consideran que Raúl se podría quemar en este vestuario".

Talavera: "Lo de Morcillo es penalti. El Atlético tuvo problemas físicos, perdió puntos y se puso nervioso, los rivales fueron creciendo… No todo es blanco o negro".

¿El fin de la era Koeman?

Jordi Martí: "El Barcelona es más que un club al proclamarse campeón de Europa con su equipo femenino. En la situación de Koeman, seguir no me parece la mejor opción, pero ¿qué alternativa tenemos? Xavi no está ahora mismo en la cartera de Laporta para ser el sustituto de Koeman. Sí que existe alguna opción de que Koeman siga en el Barcelona, pero el equipo se le ha caído".