"Les va a volver a pasar": el repaso de Errejón a los que están en contra de la Ley Trans

Durante el debate de la Ley Trans en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón ha pedido al resto de políticos del hemiciclo que "voten y legislen como si fueran a tener un hijo trans". En este sentido, el grupo socialista se abstendrá este martes en la votación de la proposición de ley, una posición de ERC y el Grupo Plural que impedirá que se tramite la iniciativa y que muestra las discrepancias con su socio de Unidas Podemos, que votará a favor. La iniciativa, muy similar a la elaborada por el Ministerio de Igualdad, no saldrá adelante en la Cámara Baja, ya que tanto el PP como Vox votarán en contra, por lo que la abstención del PSOE impedirá su tramitación. "Es posible que ustedes tumben la ley y no van a ganar nada", ha explicado el líder de Más País.

En este sentido, Errejón ha recordado a los dirigentes de Vox y del PP lo que pasó cuando se pusieron en contra con la ley del divorcio y con la ley del matrimonio igualitario: "Créanme de que les va a volver a pasar, dentro de no muy poco se van a avergonzar de haber votado en contra porque quien se opone en los avances de derechos se acaba avergonzando siempre". El dirigente de Más País ha destacado que no será hoy pero que habrá Ley Trans. "Ustedes no perderán un solo derecho y España será un país mejor", ha subrayado.

"Quienes hoy van a votar en contra es muy posible que hace 40 años se opusieran a la ley del divorcio y 40 años después la usan y estoy convencido de que se avergüenzan de haber estado en contra. Hace 15 años se opusieron a la ley del matrimonio igualitario y hoy algunos importantes dirigentes del PP se casan de acuerdo con la ley del matrimonio igualitario y estoy convencido de que se avergüenzan de haber estado en contra. Créanme de que les va a volver a pasar, dentro de no muy poco se van a avergonzar de haber votado en contra porque quien se opone en los avances de derechos se acaba avergonzando siempre. Supongo que ustedes lo hacen porque creen que esta ley amenaza los derechos de alguien. ¿Qué derechos se ve amenazado porque a una persona la llamen por su nombre en la consulta del médico? ¿Qué derecho se ve amenazado por la libertad de las personas trans a no ser tratadas como si fueran enfermos? Los derechos no compiten, las libertades se suman y se ayudan".

"Señora de Vox (contesta a Lourdes Méndez), a ustedes no les molesta esta ley, a ustedes lo que le molesta es que existan personas Trans. No es que ustedes tengan un plan para que dejen de existir, lo que ustedes quieren es que existan en silencio, sufriendo, avergonzados y pasándolo mal en el día a día. Por eso usted se sube aquí y dice que son muy comprensivos con el sufrimiento porque lo que resulta que tienen es que tienen disforia de género. Es decir que usted se sube aquí para decir que son unos enfermos. Cuando un diputado se sube aquí y llama a muchas personas enfermos resulta que luego pasa que en sus barrios, en sus trabajos, en sus colegios, en sus institutos hay gente que les insulta y que les acosa y que les dice que son enfermos. Usted tendría que tener muchísimo cuidado con las palabras que dice porque después se convierten en violencia y en sufrimiento para miles de españoles solo por ser lo que son. No les tiene que contar usted lo que son, no estamos hablando de personas impedidas, saben perfectamente lo que son, solo hay una diferencia entre usted y yo y ellos, que es que a ellos la ley les obliga a demostrar permanentemente lo que son y a usted y a mi nadie nos obliga. Si usted se sube aquí y dice que los niños Trans son experimentos, cómo cree que le van a tratar en su clase después. Si usted le dice que son experimentos cómo cree que lo van a pasar después sus familias. Es una diputada que se sube aquí y tiene la poca vergüenza de llamarles experimentos a los niños trans. ¿Cree que eso ayuda a la libertad e igualdad o que ayuda a la violencia o al odio? Es posible que hoy la ley no pase, van a perder esta batalla. Los únicos enfermos son los que odian y van a perder esta batalla".

"Es posible que ustedes hoy tumben la ley y no van a ganar nada, si ustedes hoy tumban la ley van a salir de aquí sin haber ganado ustedes un derecho más. Habrán ganado un poco de tiempo que serán un poco de meses más de sufrimiento, humillación o dolor para las personas trans. Habrá Ley Trans, ustedes no perderán un solo derecho y España será un país mejor".

Errejón ha señalado el calvario que una mujer trans de Más País tiene que sufrir hasta para entrar al Congreso: "Imagínenselo todos los días: en la consulta del médico, en un trámite burocrático, en el transporte, en una entrevista de trabajo". "Es una ley para que las personas trans puedan ser quienes son sin tener que pedir permiso, sin tener que poner en riesgo su dignidad, su integridad física ni sus vidas, sin tener que elegir entre fingir ser alguien que no son o la marginalidad", ha añadido.