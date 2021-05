Toni Kroos, tras dar positivo por COVID: "Estoy débil, no se lo recomiendo a nadie"

El centrocampista alemán Toni Kroos no podrá ayudar al Real Madrid en el último duelo de la temporada en LaLiga Santander de este sábado ante el Villarreal tras dar positivo por coronavirus.

El internacional ya estaba aislado desde el pasado viernes por ser un contacto estrecho de un caso positivo y no pudo participar este domingo en el partido en San Mamés ante el Athletic Club. Su caso es similar al del uruguayo Fede Valverde que primero se debió de confinar por el mismo motivo y días después dio positivo.

De este modo, el entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no podrá contar con Kroos para el decisivo partido de este sábado ante el Villarreal, en el que el actual campeón se juega sus opciones de levantar el título para lo que necesita ganar y que el Atlético de Madrid no lo haga en Valladolid.

Kroos y el coronavirus

Toni Kroos se encuentra en aislamiento desde el pasado viernes 14 de mayo al haber estado en contacto directo con una persona que había dado positivo en COVID-19.

El jugador alemán aseguró en el programa alemán ‘Einfach mal luppen’, en el que participa su hermano Felix, que ya está deseando volver a entrenar con el resto del equipo. “Por lo general, me siento débil. Es algo que no puedo recomendar a nadie. La verdad es que no es muy agradable, no se trata de algo que se haya tenido que vivir”, comenzó diciendo.

Sobre la Eurocopa de este verano, Kroos se mostró esperanzador: “Si se van cumpliendo los plazos, podré incorporarme de manera normal. Y si son dos o tres días más, pues que así sea. Lo que sí puedo es despreocupar a la gente: llegaré y estaré listo”, confesó.

“Ahora me siento algo mejor, la fiebre ha bajado un poco. A pesar de todas las precauciones que tomamos, lo cogió un empleado de la casa”. Posteriormente, se contagió su esposa a los pocos días. "Yo le decía 'solo por ser siempre tan meticulosa y desinfectarlo todo, serás la primera en contagiarte'. Y así fue”, bromeó entre risas.