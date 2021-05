El Consejo Interterritorial de Salud debate el plan de vacunación y las restricciones contra la COVID-19

Comunidades y Gobierno no hablarán esta tarde sólo de la hoja de ruta para el regreso a las aulas. A última hora, Sanidad ha convocado una sesión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud en la que se prevé actualizar y revisar las restricciones actuales contra la COVID y además se debatirá el plan de vacunación después de que el martes se acordara por mayoría ajustada (y con algunas negativas) inocular una segunda dosis de ARNm a las personas menores de 60 años que hayan recibido una primera de AstraZeneca, aunque se quedó en consultar la posibilidad de que, de forma voluntaria, los ciudadanos que quieran recibir la misma marca puedan acceder a la fórmula británica.

Revisión de las restricciones contra la COVID-19

Se podrían poner sobre la mesa las actuaciones, acordadas el pasado verano por el Ministerio de Sanidad con el consenso de todas las comunidades y que afectan a siete ámbitos: el ocio nocturno, la hostelería, los centros sociosanitarios, los eventos multitudinarios, los cribados específicos y el consumo de alcohol y tabaco.

Precisamente, la Xunta de Galicia ha pospuesto a este jueves la reunión del comité clínico prevista para hoy en la que se iba a revisar la homologación del horario de mesones y taperías con los restaurantes, entre otras cuestiones.

Desde las 16:00 horas están reunidos por videoconferencia los equipos ministeriales de Sanidad y Educación con los consejeros autonómicos en una reunión conjunta de la Comisión de Educación y del Consejo Interterritorial. A su término, este último órgano celebrará sesión plenaria extraordinaria para hablar de vacunación, de la situación epidemiológica y de implementar "actuaciones coordinadas".

Pfizer a menores de 60 años que han recibido ya AstraZeneca

Pero no sólo la revisión de las restricciones saldrá a debate también lo hará el plan de vacunación tras las reticencias expresadas por algunas comunidades -como Madrid, Andalucía, Murcia o Castilla y León- a que se vacune con Pfizer a los menores de 60 años que habían recibido una dosis de AstraZeneca, tal y como decidió ayer la Comisión de Salud Pública por entender que esta combinación es "segura y eficaz".

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido al Gobierno Central de que si no da "una explicación racional" para completar con Pfizer la pauta iniciada con AstraZeneca en los menores de 60 años, la Junta de Castilla y León suministrará AstraZeneca siguiendo todas las evidencias científicas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que Andalucía va a pedir al Ministerio de Sanidad que pueda administrar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años que recibieron la primera antes de que se decidiera suspender temporalmente su inoculación entre dicha franja de edad. "Las vacunas en el frigorífico no salvan vidas", ha subrayado Juanma Moreno, que ha puesto de relieve que en Reino Unido se han administrado "casi 20 millones de vacunas de AstraZeneca y además con los dos viales", y ha apuntado que ese "ensayo clínico real con millones de personas es bastante más clarificador que un ensayo con 400 personas" como el realizado por el Instituto de Salud Carlos III, "con todo nuestro respeto" por dicha institución, según ha insistido.

La Región de Murcia se ha mostrado también contraria a inocular con la vacuna de Pfizer a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Fernando López Miras, ha afirmado que los profesionales sanitarios y la comunidad científica aconsejan inocular con dos dosis de AstraZeneca a la población y no mezclar vacunas de distintos laboratorios. Miras ha añadido que "no hay motivos científicos" para no administrar la segunda dosis de AstraZeneca contra el coronavirus, y que el Reino Unido ha inmunizado a su población con esta vacuna y es hoy uno de los países más protegidos del mundo.

Por su parte, la Comunidad de Madrid consultará a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) acerca de la decisión de administrar una segunda dosis de la vacuna de Pfizer a quienes recibieron una primera dosis de AstraZeneca, así como acerca de las implicaciones legales de esta decisión. El consejero madrileño de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, considera "incomprensible" la decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública, que va "en contra de todas las sociedades científicas y en contra del criterio de la Agencia Europea del Medicamento".