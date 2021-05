La defensa de Isabel Serra pide la absolución al Supremo: "Lo que hace es huir"

La condena de Isabel Serra por la supuesta agresión a una policía en 2014 durante un desahucio en Lavapiés ha quedado vista para sentencia firme en el Tribunal Supremo. Los abogados de la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid han pedido la absolución a un tribunal presidido por Manuel Marchena mientras que la Fiscalía, como ya había adelantado en su escrito de impugnación, ha pedido que su condena se confirme.

Los letrados Daniel Amelang y Eric Sanz de Bremond han defendido ante la sala de lo penal del Supremo que la sentencia que condenó a Serra "asume de forma acrítica" lo que declararon los agentes de la Policía Municipal en el juicio, apuntando a un "corta-pega" en varias declaraciones incluidas en el atestado policial e incluso hablando de "irregularidades" en la fase inicial y policial de la investigación.

Amelang ha negado, además, que Serra arrojase objetos contundentes contra la Policía. "La reacción de ella no es la de enfrentarse a los agentes, sino todo lo contrario. Cuando parece que hay un pequeño conflicto lo que hace es huir, se sitúa la última de todas y cuando ve que hay algo sale coriendo". Ha añadido el letrado que "cuando hay conflicto, huye. Su actitud no es la de una persona agresiva y mucho menos que asume el liderazgo, es la actitud de una persona que está sola y no participando de los hechos violentos".

Los abogados de Serra durante la vista celebrada hoy en el Supremo / Tribunal Supremo

El fiscal Carmelo Quintana, por su parte, ha reiterado que hay pruebas suficientes para atribuirle las agresiones sobre todo verbales que Serra, según su condena, dirigió a varias agentes de policía. Tuvo, según su versión, una "actitud agresiva" y las agentes fueron "ferozmente atacadas" por ella.