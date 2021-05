Seis alojamientos originales y seguros en España para las vacaciones de este verano

El pasado fin de semana se produjo una explosión de viajes en todo el país. El fin del estado de alarma y el buen tiempo invitan a pensar ya en vacaciones y las reservas se han disparado en las últimas semanas. Los planes en contacto con la naturaleza ganaron adeptos el años pasado tras el confinamiento y parece que la tendencia de los viajeros sigue siendo esa. Además, teniendo en cuenta que seguimos en pandemia, se opta de forma prioritaria por alojamiento con cierta privacidad, en los que se comparta el mínimo de servicios posible. Aquí planteamos algunas propuestas de cumplir estas condiciones:

Cabañas en árboles

Tener una casa en un árbol es el sueño de cualquier niño, así que este es el alojamiento perfecto para familias con hijos intrépidos. En algunas, como en las de Cabanes als arbres, en pleno bosque de Sant Hilari Sacalm en Girona, el acceso a las cabañas no está permitido para menores de 10 años. En otras, como en Basoa Suites, en el robledal de Amati en el corazón del valle de Ultzama (Navarra), un sistema de poleas sube el desayuno hasta la casa elevada y hay algunas, como la de Zuhaitz Etxeak en Zeanuri (Vizcaya), que disponen de spa ecológico al aire libre. En España hay muchas opciones de este tipo repartidas por todo el país, como las cabañas en los árboles de Extremadura, las Cabanas do Barranco de Outes (A Coruña), el Mirador de la Mancha en la Sierra Calderina de Ciudad Real o la cabaña de la finca Los Canchales en Cáceres.

Una de las cabañas de Basoa Suites, en el robledal de Amati (Navarra) / BASOA SUITES

Casas flotantes

A diferencia de lo que ocurre con las casas en el árbol, en España no hay tanta oferta para vivir la experiencia de alojarse en una casa flotante. Porque no es lo mismo una casa flotante que un barco, que puede moverse o no. Este tipo de residencias están fijas en un punto a pesar de estar sobre el agua y no hay opción a marearse. Justo antes de la pandemia, en 2019, una familia de argentinos, nietos de europeos crearon Boat Haus, un proyecto que aúna varias casas flotantes en La Línea de la Concepcion (Cádiz), frente al Peñon de Gibraltar. Las casas tienen wifi, cocina equipada, baño privado y hasta terraza propia con hamacas. Además, hay bicicletas y parking privado y admiten mascotas.

Alquiler de caravanas entre particulares

Junto con los campings, los viajes en caravana han visto incrementar sus reservas de forma notable desde la pandemia. Empresas de alquiler tradicionales como Caravaning K2 ya no tienen disponibles para este verano, pero desde Yescapa también se pueden alquilar autocaravanas, furgonetas camper o furgovw directamente a particulares. Como en otras plataformas de alquiler de viviendas, las personas que ponen a disposición sus vehículos son valorados por los usuarios que las alquilan.

Página de inicio de Yescapa / YESCAPA

Hoteles burbuja

No solo se puede dormir contemplando las estrellas en un camping. En Finlandia llevan años observando auroras boreales desde los llamados hoteles burbuja, donde cada dormitorio tiene un techo transparente que permite ver el cielo desde a cama. Además, suelen ser lugares en plena naturaleza donde no hay contaminación lumínica, lo que permite que la experiencia de desconexión sea más completa y la mayoría cuenta con la opción de darse un baño al aire libre. Una opción que se está poniendo de moda y que hace que cada vez haya más hoteles de este tipo como Miluna en Toledo, Nomading en Alicante, Andorra-Lleida y Málaga, Mil Estrelles en Cornellá de Terri (Girona), Hotel Aire de Bárdenas en Tudela (Navarra), el Hotel Zielo las Beatas, en Ciudad Real, Albarari en Oleiros (A Coruña) y Sanxenxo o Bubble tends en Gran Canaria.

Glamping

Una de las tiendas de campaña de The Glamping Mallorca / THE GLAMPING

A mucha gente le gusta disfrutar de la naturaleza en un camping pero no dormir en un saco dentro de una pequeña tienda de campaña. Para los que buscan más comodidades pero en ese entorno, hace años se empezó a acuñar un nuevo concepto: el glamping, un camping con cierto toque de glamour, ya que allí se duerme en cama y no hace falta llevar ni sábanas ni toallas de baño, ni siquiera sillas ni cubiertos. De hecho, hay servicio de limpieza, sistema eléctrico e iluminación y en ocasiones cuentan con baños privados. Hay algunos que ofertan más extras que otros pero lo que se plantea es algo parecido a una habitación de hotel pero al aire libre. La comida suele ser otra de las diferencias. En Kampaoh, por ejemplo, no se incluye equipamiento para cocinar, pero puedes llevarte una plancha eléctrica, hornillo o similar. En otros, como The Glamping en Mallorca, la gastronomía con productos locales forma parte de la experiencia, que también incluye retiros y talleres específicos que se pueden disfrutar tanto en familia, como en soledad o en pareja.