España mira a Reino Unido: abre la puerta a los británicos pero las trabas en origen tienen en vilo al turismo

"Desde el próximo lunes, España estará encantadísima de recibir a los turistas británicos", ha dicho Pedro Sánchez este viernes desde la Feria Internacional del Turismo (Fitur) al anunciar que desde entonces Reino Unido pasa a integrar la lista de países cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea. Poco después, anunciaba también que "a partir del 7 de junio", los turistas de todos los países con los que no haya plena libertad de movimiento van a poder entrar en España siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de vacunación.

Teniendo en cuenta que esta semana Reino Unido ha superado el 70% de la población adulta vacunada, esa noticia invita al optimismo en el sector hostelero español, sino fuera porque todavía queda pendiente resolver otra cuestión: ¿introducirá Reino Unido a España en su lista de países seguros para viajar? Si sigue sin hacerlo, todos los pasajeros que vengan a España desde Reino Unido —y los españoles que vuelen allí— deberán guardar 10 días de cuarentena y hacerse dos PCR al volver, una a los dos días y otra al octavo. Las molestias y el gasto que eso conllevan puede hacer que muchos turistas se lo piensen dos veces a la hora de elegir destino: "Nosotros somos tres, mi pareja, mi hija y yo. Si tenemos que estar confinados con la niña y gastarnos entre 60 y 100 dólares en cada una de las pruebas que nos tenemos que hacer, que serían 6 en total, es un dineral", cuenta Mario, español residente en Londres, que este verano no vendrá a ver a su familia si no cambian las cosas, a pesar de estar ya vacunados.

Reino Unido se ha comprometido a revisar su lista periódicamente. Desde el pasado lunes, los países que señala en verdes como seguros quedan excluidos de cualquier requisito. Esa lista de destinos seguros incluye a Portugal, Gibraltar e Israel, pero deja fuera a España, Francia, Italia o Grecia, que permanecen en naranja con sus pertinentes restricciones.

El turismo español sigue esperanzado en que, dada la tendencia a la baja de la incidencia en nuestro país, en junio España pase a estar en la lista verde pero este mismo jueves el ministro del ministro de Transporte, Grant Shapps, volvía a manifestarse reacio: "La recomendación es no ir", dijo en referencia a los países que no estaban en ese listado y apeló al “sentido común” a la hora de reservar viajes al extranjero. Sobre España en concreto recomendó viajar solo en "circunstancias excepcionales".

Ante estas dos posturas tan contradictorias —la de España alentando los viajes desde Reino Unido mientras el gobierno de allí se muestra precavido— Eugenio, también residente en Londres, también prefiere esperar para venir con su familia: "Los aeropuertos van a estar hasta arriba y el proceso de comprobar si la gente está vacunada o no, o si se han hecho los tests va a crear, al principio, un buen problema logístico. Además, supongo que no será fácil conseguir billetes de avión a buen precio si la demanda se dispara cuando la gente que vive en el Reino Unido salga al tropel de vacaciones". Él y su pareja ya han recibido la primera dosis de Astra Zeneca y pronto tendrán la segunda, pero cree que sus hijos todavía no estén vacunados este verano: "En este caso preferimos no arriesgar su salud, ni la de nadie y esperar a un mejor momento para poder ir a ver a nuestras familias y amigos a Logroño, Pamplona y Zaragoza, quizá en octubre", resume.

¿Por qué es tan importante para España el turismo británico?

En 2019, los 18 millones de visitantes procedentes del Reino Unido supusieron un 23% del total de los turistas recibidos en España y gastaron cerca de 18.000 millones de euros. En zonas como la Costa del Sol, las cifras suben considerablemente: suponen el 34% de los viajeros totales en la provincia de Málaga.

El turismo internacional en general supone en torno a un 70% de la producción turística española. Las reservas del mercado alemán y francés están incluso por encima de las de 2019, hasta un 50 %, según ha avanzado en Fitur Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá, que este verano tendrá abiertos un 70% de sus hoteles. Pero sigue sin haber muchas noticias de los británicos, que siguen pendientes de las decisiones de su Gobierno. Por eso, Escarrer reconoce que las reservas en Mallorca e Ibiza están costando "un poco más". El anuncio de Sánchez, el inicio del certificado digital de la Unión Europea y, sobre todo, los datos de contagios a la baja aportan esperanza al sector.