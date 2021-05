"Pensé que estaba cantando Lady Gaga": Las redes acusan de plagio a la canción de Chipre en Eurovisión.

Ha sido la primera canción con la que ha abierto el festival de Eurovisión 2021, 'El diablo', la propuesta con la que Chipre se ha presentado al certamen, ha causado revuelo en las redes sociales desde el certamen por su supuesto parecido con la canción de 'Bad romance' de Lady Gaga.

Elena Tsagrinou ha sido la intérprete que ha representado a Chipre con esta canción, que ha sido polémica desde que se conocieron las propuestas de los países para Eurovisión 2021, ya que los eurofans acusaban a la intérprete de haber plagiado tanto el estribillo como el espectáculo de la famosa cantante estadounidense.

De ser la favorita a la más criticada

A pesar de ello, se convirtió en una de las favoritas desde el principio por los seguidores del festival, por continuar con el estilo que ha caracterizado las canciones del país desde hace unos años, con un ritmo melódico y bailable, que recuerda a la canción que les representó en 2018 de Eleni Foureira, 'Fuego', y con la que quedaron en segundo puesto.

Sin embargo, la canción de Chipre iba perdiendo fuerza conforme los eurofans iban asimilando la canción como una copia de 'Bad romance', y en el día de la final del certamen ha terminado eclipsando los comentarios sobre la cantante, que la han acusado de plagio en las redes sociales.

"Me acabo de poner Eurovisión y pensé que estaba cantando Lady Gaga" o "Yo sé que Chipre gusta mucho , y la verdad es que es brutal, pero es que se me parece tanto a Lady Gaga que me chirría todo el rato" escribían algunos usuarios, que han convertido a la cantante estadounidense en trending topic durante unas horas.

No sabía que Chipre podía versionar bar romance de Lady Gaga #Eurovision pic.twitter.com/sVXoEDjzAB — Petit-plaisir (@Petitplaisir2) May 22, 2021

La cancion de chipre está genial pero cuando canta el estribillo pienso en Bad Romance de Lady Gaga, me recuerda muchísimo #Eurovision #Eurovision2021 #EurovisionRTVE — dongiovanni 🌈⃤ (@chachoviajavive) May 22, 2021

Me acabo de poner Eurovision y pense que estaba cantando lady gaga — Alberto (@borogz) May 22, 2021