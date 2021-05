La calculadora de LaLigaSmartbank: ¿Cómo llegan los equipos a las últimas peleas por el ascenso a Primera?

Faltan dos jornadas para el final de la temporada en LaLigaSmartbank. La mayoría de los últimos encuentros de Segunda división se jugarán en horario unificado a las 21:00h este lunes. Las dos primeras plazas cuentan de ascenso directo y la tercera decidirá en playoffs entre el tercero, cuarto, quinto y sexto clasificados de la competición, que son el Leganés, Almería, Girona y Sporting.

De los tres ascensos en juego a Primera división ya están decididos los dos directos, que serán el Espanyol y el Mallorca, que vuelven un año después a la máxima categoría del fútbol español. El tercer pase se lo jugarán en playoffs entre cuatro equipos en una lucha en la que ya solo quedan cinco aspirantes. Entre el Leganés, Almería, Girona y Sporting, que ocupan ahora mismo los puestos oportunos, están seguidos muy de cerca por el Rayo Vallecano. Todos ellos están muy apretados en la tabla, con apenas tres puntos de diferencia entre el tercero y el séptimo, ya que Leganés, Almería y Girona están empatados a puntos con 67, y el Sporting y el Rayo están iguales con 64.

Si esto ya fuera poca tensión, en la última jornada de Liga SmartBank hay un partido Sporting-Girona, que es el único duelo directo que puede ser definitivo. Un ascenso que puede decidirse en la última jornada. Tensión y emoción garantizadas en una temporada en la que en la Primera División también se ha decidido en la última jornada, con el Atlético de Madrid como campeón de Liga.

¿Cuáles son las cuentas de los diferentes equipos de LaLiga SmartBank para alcanzar la Primera División? Lo repasamos.

RCD Espanyol (82 puntos)

Los de Moreno Peris partieron como favoritos desde el inicio de temporada y han cumplido con las expectativas. Gracias al empate a cero ante el Zaragoza en la jornada 38, se aseguraron el ascenso y, aunque perdieron contra el Cartagena por 0-2, lo tienen todo de su parte para acabar campeones de Segunda División -a no ser que caigan contra el Alcorcón y el Mallorca gane a la Ponferradina- y el ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol garantizado.

Mallorca (81 puntos)

Al igual que el Espanyol, bajaron a Segunda la temporada pasada, pero ya van a estar de vuelta. Tras ganar en la jornada 39 ante el Tenerife por 0 -1, ya son equipo de Primera División. Si el Espanyol pierde y el Mallorca empata en la última jornada, ambos quedarían empatados a puntos, pero el Espanyol se coronaría como campeón por el golaverage. En el caso de que el Espanyol pierda o empate y el Mallorca gane, éstos se harían con el primer puesto de la clasificación.

Leganés (67 puntos)

Al igual que los dos primeros equipos de la tabla, el Espanyol y el Mallorca fue uno de los tres que descendió la temporada pasada y ha estado en la lucha por el ascenso intentando lograr el puesto de play offf. Ahora mismo están terceros con 67 puntos, empatados a puntos con el Almería y el Girona. Llega al final de temporada dependiendo de sí mismo y con importantes bajas como Bustinza, Ignasi Miquel, Borja Bastón, Arnaiz, Omeruo y Gaku. Desde que Asier Garitano está al frente del banquillo, los madrileños llevan seis partidos sin perder. Si consiguen mantenerse como terceros, mantendrían la ventaja en las eliminatorias por el ascenso.

Almería (67 puntos)

El Almería ha hecho una muy buena temporada y se juega la tercera plaza en el playoff. No son equipo de Primera División desde la temporada 2014/15. El último tropiezo que han tenido los de Rubi fue en la jornada 40, ya que no perdieron por 3-2 ante el Cartagena fuera de casa. El Almería venía de no haber sido capaces de pasar del empate en casa contra el Albacete, que se encuentra en la última posición, en puestos de descenso a Segunda B. El equipo almeriense llega al final de temporada más flojo que al inicio, a pesar del cambio de entrenador hace apenas un mes de Rubi por Gomes.

Girona (67 puntos)

Fue en la temporada 2018/19 cuando los catalanes bajaron a Segunda y el curso pasado se quedaron a las puertas del ascenso al perder en la final contra el Elche por 0-1. Actualmente están en la quinta posición de la tabla gracias a ganar al Málaga en la jornada 40 por 0-1. Es el equipo más en forma de los cinco que se juegan los playofff, y han conseguido seis victorias seguidas y una derrota en las últimas 12 jornadas. Si ganan el lunes al Alcorcón y el Rayo, Sporting o Almería no lo hacen estarán en sus quintos playoffs a Primera División. También les sirve el empate si los del Rayo o los del Sporting pierden.

Sporting de Gijón (64 puntos)

Los asturianos están empatados a puntos en la tabla con el Rayo Vallecano y no están en Primera División desde su descenso en la temporada 2016-17. Gracias a sus dos últimas victorias en El Molinón, los únicos en las últimas ocho jornadas, llegan a las dos jornadas finales de la temporada sextos y esperan ser quintos superando al, que en caso de empate a puntos, le ganan por golaverage. Si este lunes ganan al Alcorcón y cae el Rayo Vallecano, pueden asegurar su plaza en los playoffs antes del último partido de la competición.

Rayo Vallecano (64 puntos)

Los de Iraola llegan a las dos últimas jornadas de Liga dependiendo de sí mismos aún yendo séptimos. Si ganan al Castellón y al Lugo, se colocarían con 70 puntos, que significaría su superioridad en la clasificación sobre el Sporting o Almería, que en caso de un triple empate, quienes se quedarían fuera serían los de Rubi.