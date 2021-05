Diego Pablo Simeone sigue en estado de euforia después de que el Atlético de Madrid haya levantado su undécimo título de Liga de la historia del club rojiblanco hace unas horas en el estadio Wanda Metropolitano. Sus lágrimas tras el partido frente al Valladolid con los medios de comunicación y su hija cantando el himno lo han hecho aún más protagonista en las horas posteriores al cetro conseguido como reyes de la liga española.

En las últimas horas, el entrenador argentino fue entrevistado por el canal ESPN en el que detalló multitud de minucias sobre cómo se ha gestado este título: desde la influencia de Carlos Bilardo hasta su visión de la temporada de Joao Félix, en una nueva campaña de adaptación para el portugués que no ha conseguido asentarse en el 11 titular colchonero.

Así habló de Joao Félix y de esta temporada complicada del portugués, con elogios y desvelando conversaciones de vestuario: "Joao... no sabes lo que juega (elogio). Ayer lo hablaba con él, hemos hablado no sé cuántas veces... cuando volvemos a hablar me dice 'míster, terminamos hablando siempre de lo mismo' y yo creo que es insistir, es tiempo de maduración pero tiene un talento tremendo. Yo le digo que como entrenador el no poder sacarle lo mejor continuamente... Lo hicimos en los meses de diciembre, enero, que estaba jugando muy bien, involucrado en el equipo, con mucho recorrido... Mucho trabajo porque lo tiene. Es muy inteligente, tiene la capacidad de saber todo lo que sucede a su alrededor", afirmó.

Un vídeo que rápidamente ha incendiado las redes sociales ya que nunca se ha visto al Cholo Simeone así de cómodo hablando y desvelando secretos internos del vestuario rojiblanco. Elogió también a su maestro Carlos Bilardo y se acordó del delantero que está arrasando en Argentina con River Plate, Rafael Santos Borré, aunque no parece que le interese mucho de cara a un futuro a corto plazo en el Atlético de Madrid.